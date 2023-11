Rafael Amargo ya es uno más en la cárcel de Soto del Real: "Tiene amigos en el módulo"

El pasado viernes se conoció que Rafael Amargo había ingresado en la cárcel de Soto del Real por incumplir las condiciones de libertad con medidas cautelares que se le impuso tras ser detenido en Alicante en verano. La Fiscalía consideró que existía riesgo de fuga y el bailaor deberá permanecer en prisión preventiva a la espera de que su abogado lleve a cabo los siguientes movimientos.

Este mismo lunes, el letrado, Jaime Caballero, ha visitado a su cliente en el centro penitenciario y ha compartido algunos detalles sobre cómo han sido estos primeros días de Rafael Amargo en prisión. Para su sorpresa, el artista asegura encontrarse perfectamente, todo lo que la situación le permite. "Lo he visto muy bien. Francamente bien. Está en el módulo de ingreso pendiente todavía de que lo clasifiquen y dice que se encuentra perfectamente, que no tiene ningún tipo de problema de salud ni de nada, y yo me he quedado sorprendido", ha comentado el abogado a la salida de la cárcel.

Además, Caballero ha desmentido las informaciones difundidas que sugieren que Amargo ha sufrido un ataque de ansiedad y que padece adicciones que podrían hacerle más difícil su día a día en prisión: "Nada, totalmente falso. Acabo de hablar con él y me dice que ni siquiera toma nada para dormir y que la mayoría de los compañeros en admisión están tomando pastillas y medicación para poder dormir, y él duerme perfectamente".

El abogado de Rafael Amargo revela cómo se encuentra el bailaor tras hacerle una visita en prisión EUROPAPRESS

Al parecer, Amargo se ha integrado en cuestión de pocos días y ya cuenta con compañeros que le hacen más llevadera esta complicada situación. "Ya tiene en el módulo amigos, ya está rodeado de amiguetes y de aquí a nada estará bailando, o sea que ha tardado poco en hacerse con sus compañeros", ha comentado su abogado.

Este mismo fin de semana, Amargo podría recibir las primeras visitas de sus familiares y seres queridos, pero es posible que ese encuentro no se produzca a petición del propio artista, tal y como ha explicado Caballero: "Este fin de semana podrá recibir la visita de su familia si es que quiere que vengan, aunque él en principio no quiere que venga nadie, dice que prefiere estar así. No quiere que su padre sufra y que tenga que verle ahí dentro".