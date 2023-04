Rafael Amargo se prepara para ser policía

Tras dos detenciones por presunto tráfio de drogas, el coreógrafo Rafael Amargo confesó en "Espejo Público" que está en tratamiento psiquiátrico: "Ya no me quedan ni lágrimas para llorar. Tengo que ser fuerte, no puedo dejar que me maten ni matarme".

Unos hechos que han afectado también a su vida profesional. Por ese motivo, Amargo busca nuevas salidas laborales. "Este año me matriculé para hacer la oposición a Policía". Él mismo lo considera "un trabajo precioso" que siempre le ha gustado desde pequeño. De hecho, asegura que ya está matriculado para prepararse las oposiciones.

No es la única formación que tiene el bailarín, ya que hace algunos años comezó la carrera de Psicología.