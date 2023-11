Los primeros días de Rafael Amargo en prisión

El mes de noviembre comienza muy complicado para el artista Rafael Amargo que enfrenta dos grandes problemas: su ingreso en prisión y la delicada salud de su padre. En 2020 fue detenido por la acusación de tráfico de drogas y atentado contra la autoridad y, mientras se encontraba a la espera del juicio, tuvo la opción de permanecer en libertad si se presentaba los días 1 y 15 de cada mes para demostrar que no había intención de fuga. Sin embargo, tras haber “quebrantado reiteradamente” esta condición las autoridades lo trasladaron a la prisión de Soto del Real.

Cuando ingresó este pasado viernes 3 de noviembre en prisión, fue sometido a los procesos que todos los presos deben afrontar al llegar al lugar. Un chequeo por parte de las autoridades seguido de un examen médico para determinar si hay posibilidad de autolesión o, incluso, de suicidio. Terminada esta primera fase fue trasladado a su módulo donde se le explicó las normas que se debían respetar en las instalaciones penitenciarias.

MADRID.-Rafael Amargó alegó que no cumplía las comparecencias por estrés y su 'fobia a la prensa' EUROPAPRESS

Y es que tras su primer fin de semana privado de libertad los niveles de “angustia” y “situaciones de crisis” no han hecho más que crecer. Según ha podido relatar el medio ‘Informalia’, entornos cercanos al abogado de Amargo, Jaime Caballero, han expresado que el artista no se está adaptando bien a su nueva situación. Por si fuera poco, ha tenido que hacer frente a la dura noticia del ingreso en urgencias de su padre. Florentino Amargo llevaba con la salud muy delicada desde que la Fiscalía pidió en 2020 siete años de cárcel para su hijo por el supuesto delito de tráfico de drogas. Ahora, ante su inminente ingreso en prisión no pudo soportar la situación que atraviesa su hijo y en consecuencia se ha visto reflejado en su salud.

Por el momento el bailaor permanecerá en prisión hasta que se celebre el juicio, que está previsto para los días 8, 10, 11 y 12 del próximo mes de abril. Mientras espera a que llegue esta fecha el abogado de Amargo ha interpuesto un recurso de súplica para solicitar su salida de prisión aferrándose a la delicada salud mental de Rafael Amargo. De hecho, ha asegurado que los motivos que lo han llevado a faltar a las citas los días 1 y 15 de cada mes se debe a este problema de salud mental. “Difícil cumplir con sus obligaciones, y más si tienes a gente que te va siguiendo para hacerte fotos”, argumenta el abogado Jaime Caballero.