El mensaje de Alejandro Sanz a Rachel Valdés: "Cariño, tú enfócate en tu obra"

Tras conocerse la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés, exclusiva de la que informó "¡Hola!", han surgido muchos rumores sobre las causas que habrían obligado a la pareja a separar sus vidas. Especulaciones a las que el cantante ha querido poner fin enviando un mensaje en Instagram en el que pide respeto a la pintora. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo" comienza. Se dirige además a la artista: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".

Mensaje de Alejandro Sanz Instagram

La separación de Sanz y Valdés llega tres años después de iniciar su relación y después de que el cantante diera a conocer su estado de ánimo. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar en un ruido inútil" escribió en Twitter.

No faltaron los mensajes de apoyo y ánimo al artista que volvió a contestar a sus seguidores, tranquilizándoles y asegurándoles de que la gira no se cancelaba. "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino". Subió así al escenario en Pamplona y confesó que "escribió lo que sentía".

Según publicó la citada revista, la artista ya ha abandonado el domicilio de Alejandro Sanz en Somosaguas, Madrid, y se ha trasladado a vivir, junto a su hijo, a Barcelona.

Raquel Perera, exmujer del cantante, ha comentado que Alejandro “es un hombre que ha transitado por caminos de todos los colores, claros y oscuros". "Siempre le he visto superarse y creo que tiene herramientas, recursos y opciones para salir vencedor. No dudo de que lo hará en este momento también" dijo.