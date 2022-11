Raquel Perera recupera la ilusión al lado de Jorge Anegón

Sara Carbonero ha pasado unos días en Sevilla, sin su pareja, el músico zaragozano Nacho Taboada. Parece que una discusión de última hora entre la periodista y el cantante truncó los planes previstos. Sara viajó a la capital hispalense sola y horas más tarde se reunió con su amiga Raquel Perera, la ex mujer de Alejandro Sanz y su pareja, Jorge Anegón. Junto a él, Perera ha recuperado la ilusión y la pareja no ocultó las muestras de cariño y complicidad. Perera y Anegón llevan varios meses manteniendo una discreta relación de cariño y afecto. Aunque Raquel asegura no estar preparada para volverse a enamorar, al lado de Jorge se muestra tranquila y feliz.

Ya en Sevilla, Raquel, Sara y la cantante «La Flaca» acudieron al concierto del artista Junior Míguez «El Príncipe de los gatos» y tras el espectáculo disfrutaron de la noche. Aunque Carbonero no se separó del grupo en ningún momento, no dejó de hablar y discutir acaloradamente por teléfono, protagonizando una conversación en la que dominaron los gestos y las voces altisonantes, durante más de una hora.

Sara y Nacho habían planeado viajar juntos a la capital hispalense, pero presuntamente la tarde anterior al viaje, el cantante decidió trasladarse a Zaragoza con su familia. Aunque la pareja está muy enamorada, Sara no está de acuerdo con lo cercano que Taboada se muestra con algunas de sus admiradoras en las redes sociales. Hace unas semanas protagonizaron una sonora bronca que superaron y aparcaron por el viaje que hicieron juntos a la capital de Dinamarca, para celebrar el cumpleaños del artista.

Según fuentes cercanas, Nacho y Sara discutieron acaloradamente por unas fotos que el cantante tenía en su teléfono móvil y que a la periodista le incomodaron. La ex de Iker Casillas le había regalado a su pareja el viaje a Dinamarca, pero a su regreso volvieron las diferencias. El entorno de la pareja descarta la ruptura y asegura que la relación está consolidada y no corre en absoluto peligro. Un simple bache en el camino. Taboada, por su parte, ya está muy integrado en el entorno de Carbonero. Conoce a la familia de Sara, a sus dos hijos, Lucas y Martín, y también a su grupo de amigas, por lo que parece que esta no es sino una minicrisis de pareja que ya está superada.

Apoyo a Elena Huelva

Sara Carbonero y Raquel Perera han querido viajar hasta Sevilla para acompañar a la joven Elena Huelva, de 20 años de edad, en un momento delicado en su lucha contra el cáncer. La creadora de contenido y escritora ha encontrado en Sara un apoyo incondicional. La periodista no duda en desplazarse hasta la capital andaluza con asiduidad para acompañarla en su casa o el hospital y transmitirle fuerza, cariño y apoyo en batalla que la influencer está librando contra un sarcoma de Ewing en la pelvis con metástasis en los pulmones. «Estoy en un momento de mi vida muy difícil, y eso que he estado en muchos, pero esta vez se supera de difícil», ha confesado en redes la joven amiga de Sara Carbonero.

Creador digital y amante de la música

Jorge Anegón es, según su perfil de Instagram, en el que cuenta con casi 23.000 seguidores, creador digital y CEO y fundador de iDeando+. La nueva pareja de Raquel Perera, que tiene 31 años, es además un amante de las motos y, sobre todo, de la música. Es frecuente ver en su perfil imágenes del creador disfrutando de la música en directo y se declara fan de Pol Granch, al que califica de «brillante». Anegón ha hecho también sus pinitos como actor, participando en producciones españolas como «El último fin de semana» (2022) y «Los nuestros» (2015).