Madonna se rinde ante Rosalía

No ocurre cada semana, ni cada mes, ni cada año: la artista femenina más influyente del pop global contemporáneo -Madonna- se detiene, escucha el trabajo de una creadora española y verbaliza sin rodeos lo que piensa. Lo ha hecho con "Lux", el nuevo álbum de Rosalía, filtrado en internet 48 horas antes de su lanzamiento oficial. Y lo ha hecho con un vocabulario transparente, casi íntimo, y sin necesidad de subrayados dramáticos: "Gracias, Rosalía. No puedo dejar de escucharlo".

Es una declaración limpia, dicho desde una artista que lleva cuatro décadas siendo -con cifras objetivas- la mujer que más discos ha vendido en la historia del pop. Después añadió otra frase, esta ya directamente en el terreno de la teoría estética: "Eres una verdadera visionaria".

De artista a artista

En 2025, esa palabra -visionaria- se ha convertido en un adjetivo que se gasta demasiado rápido. Pero en este caso, quien la usa es Madonna, que ha dedicado su vida entera a ir por delante: en sonido, en visualidad, en sintaxis de espectáculo, en relación entre música y política, en uso estratégico del cuerpo y en cultura pop como espacio de disputa narrativa. Por eso la palabra pesa: no es marketing. Es lectura de artista a artista.

La prensa internacional reacciona a la portada del próximo disco de Rosalía: "Parece que la juventud de España está regresando al catolicismo" Instagram

La escena no se da en una rueda de prensa. No se da en un backstage. No se da en un contexto profesional de cortesía. Surge en lo público, en abierto, en lo visible. La paradoja es que esta validación ocurre en el mismo momento en que "Lux" aparece filtrado antes de tiempo. Y ocurre, además, horas después de que uno de los temas -"Reliquia"- se subiera brevemente a Spotify y luego se retirase.

El ciclo de Rosalía siempre tiene una característica: la recepción crítica y la recepción popular se producen al mismo tiempo. En ella se cruzan siempre dos cosas: la emoción y el laboratorio. Y Madonna, en realidad, ya lo había anticipado.

En 2018, cuando la Reina del Pop cumplió 60 años, quiso que Rosalía cantara en su fiesta privada en Marruecos. Madonna misma contó que tuvo que insistir, negociar, insistir más, atravesar capas de managers y agendas imposibles. El gesto no se concretó, por pura producción. Pero el interés existió antes de que Rosalía fuera Rosalía para el mundo entero. Madonna contaba ese episodio con naturalidad: "Yo era la única que la conocía", decía en aquel momento, sin arrogancia, sino describiendo un descubrimiento artístico. Después, el tiempo hizo su trabajo.

Rosalía se volvió masiva. Y Madonna -años después- volvió sobre esa intuición original para decir: "Yo tenía razón". La frase fue recogida por la prensa internacional. Y la palabra clave -entonces- fue: "única".

Por eso la frase que publica hoy -"Eres una verdadera visionaria"- no es un elogio aislado. Es una continuidad. Y también es una lectura que conecta con lo que dijeron artistas españoles como Coque Malla cuando apareció "El mal querer": "Es revolucionaria". Otra vez el eje conceptual: cada proyecto de Rosalía se abre como un sistema que mezcla tradición y vanguardia. Flamenco y pop no como fusión superficial, sino como arquitectura de lenguaje nuevo.

La filtración de "Lux" -como cualquier filtración- abrirá análisis y debates. Pero lo que está claro es esto: Rosalía, a horas de sacar un álbum que ni siquiera ha llegado oficialmente a las plataformas, recibe un aval de quien inventó -literalmente- el pop moderno tal como lo entendemos hoy: Madonna.

No es un comentario viral. Madonna vio antes que nadie lo que venía. Y hoy -2025- confirma que su intuición se convirtió en evidencia. Rosalía no ocupa un lugar central en el pop global porque se parezca a alguien. Precisamente: lo ocupa porque no se parece a nadie