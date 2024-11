De su compromiso fallido con Rosalía a su carrera en el mundo de la moda: Rauw Alejandro, más allá de la música

Rauw Alejandro se sienta esta noche en "El Hormiguero" con Pablo Motos para presentar su último trabajo, "Cosa Nuestra". El de Puerto Rico es uno de los artistas de música urbana más importantes y seguidos a del mundo y su nuevo disco promete ser todo un éxito.

Más allá de su trayectoria musical, Rauw Alejandro es una figura que suscita muchísimo interés mediático. La fama dl cantante de reggaeton se multiplicó en nuestro país cuando comenzó su relación sentimental con Rosalía, nuestra artista más internacional. Ambos se conocieron en 2019 y sufrieron un flechazo. Lo suyo fue amor a primera vista y no tardaron en confirmar su romance. Desde ese día, conformaron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo.

En marzo de 2023, Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron su compromiso y a finales de julio de ese mismo año, tan solo cuatro meses después, confirmaron su ruptura sentimental, noticia que causó un gran revuelo mediático. Desde entonces, el artista ha sido relacionado sentimentalmente con diferentes mujeres pero no se han llegado a confirmar estas relaciones.

Icono de la moda

Paralelamente a su carrera musical, Rauw Alejandro también se ha hecho un hueco en el mundo de la moda y es un reclamo para muchas firmas como Carolina Herrera, del que es embajador. De hecho, es uno de los hombres más solicitados en los front rows de los desfiles más exclusivos y se ha convertido en todo un icono de estilo gracias a su personalidad a la hora de vestir.

Su estilo es una fusión de moda urbana y deportiva con una marcada esencia latina y siempre se cuela en la lista de los hombres mejores vestidos por sus atrevidos y vanguardistas estilismos.

La música, su gran pasión

Rauw Alejandro nació en el seno de una familia muy humilde y su infancia no fue un camino de rosas. De pequeño, el artista se refugió en el deporte para seguir adelante. "Yo estuve en el fútbol desde los siete años, pero no nací en España, Argentina o Brasil. Jugué para la selección y tuve mi beca deportiva, pero no otras herramientas para evolucionar. Ahora sigo jugando siempre que tengo tiempo y tengo una gran relación con algunos jugadores. No llegué a ser jugador profesional, pero sé que ponen mi música antes de los partidos y para mí eso es un logro", desveló en una entrevista para "Vogue".

La separación de sus padres marcó un antes y un después en su vida, viviendo unas temporadas en Miami con su progenitor y otras en Puerto Rico con su madre y su hermana. Cuando cumplió los 18 años fijó su residencia en Estados Unidos y comenzó su trayectoria en el mundo de la música en las calles de Carolina, publicando sus canciones en redes sociales. En 2020 publicó su primer álbum de estudio y fue todo un éxito mundial. En la actualidad, Rauw Alejandro es un referente mundial de la música urbana y acumula más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify.