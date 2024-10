La razón por la que han multado a Bárbara Rey en su regreso a los escenarios en Hellín

Bárbara Rey vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras meses de enfrentamiento público con su hijo, Ángel Cristo Jr., este decidió vender a una revista holandesa las escandalosas fotografías en las que la actriz aparece en su casa junto al Rey Juan Carlos I en sus tiempos de juventud. Unas imágenes que han desatado un terremoto mediático que implica a las más altas esferas del Estado.

Aun así, la vedette intenta seguir adelante y este martes 1 de octubre fue fiel a su cita en Hellín para deleitar a su público con su bolo. “Había algunas personas que pensaban que yo no iba a venir esta noche”, comenzó diciendo sobre el escenario.

“Hay momentos en la vida que uno piensa que casi todo se ha acabado y que es mejor marcharse y estar en un sitio tranquilo, donde nadie te diga nada ni te pregunte, pero estuve pensándolo y dije ‘no, tengo que seguir viviendo, tengo que hacer todo lo posible para que las personas que en un momento determinado quieran estar conmigo, quieran verme, puedan hacerlo y vean que me encuentro bien y que estoy tremendamente agradecida a todo el público que me ha seguido toda la vida y por eso soy quien soy’”, añadió, mostrándose feliz y contenta con su regreso a los escenarios.

Bárbara Rey, cual Ave Fénix, se sube al escenario haciendo oídos sordos a la polémica Europa Press

Pero no todo fueron alegrías ayer por la noche en Hellín, sino que la actriz regresó a su casa con un amargo -y caro- recuerdo con el que se topó al terminar su bolo. Una multa de 80 euros descansaba sobre el parabrisas de su coche por haberlo dejado aparcado en un lugar prohibido. Los agentes de tráfico no perdonan ni a una de las mejores artistas que este país ha visto nacer.

Horas después, Bárbara Rey se ha encontrado con otro desagradable trozo de papel, la portada de la revista “Lecturas”. En una nueva entrevista, su hijo Ángel asegura que la salvó de la cárcel en una ocasión en la que la vedette a punto estuvo de aceptar unos cobros fraudulentos que podrían haber arruinado su vida para siempre. “Mi madre confiaba en la gente equivocada. Se hablaba de cantidades desorbitadas, y los cheques estaban relacionados con actividades oscuras. Si los hubiera cobrado, la habrían arrestado en cuestión de horas”, dice Cristo Jr.

Desde luego, parece completamente decidido a no dejarse ni uno de los trapos sucios que dice tener en su poder en contra de Bárbara Rey. Una bomba de relojería que ya ha estallado y cuya onda expansiva se hará notar durante meses.