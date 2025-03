La reacción de Michelle Calvó al ser preguntada por su ex, Carlo Costanzia: "Creo que ya va siendo hora de que lo conteste así"

Carlo Costanzia y Michelle Calvó vivieron un intenso romance hace tres años. A día de hoy, ambos han rehecho su vida y su historia es cosa del pasado. Tanto es así. que el hijo de Mar Flores ha sido padre con Alejandra Rubio, con la que lleva un año de relación sentimental y está centrado en la familia que ha formado junto a la nieta de María Teresa Campos.

La actriz, mucho más discreta en lo que respecta a su vida sentimental, se ha cansado de ser preguntada por Carlo Costanzia años después de finalizar su relación y así se lo ha hecho saber a la prensa durante la gala "ELLE x Women: Mujeres para el cambio".

Michelle Calvó en el evento de "ELLE x Women: Mujeres para el cambio". Gtres

Nada más escuchar el nombre de su ex, Michelle Calvó ha dado un golpe sobre la mesa, harta de que le pregunten por Carlo. "Creo que ya va siendo hora de que lo conteste así. Prescriben las multas y esto... ¿Cuántos años hace ya? No, qué va, si yo ya estoy en otra, yo ni pienso en eso. O sea, imagínate, no sé ni cuánto hace, yo creo que tres años. Más o menos. Ha prescrito", ha sentenciado la actriz.

Michelle Calvó siempre se ha mantenido al margen de las cuestiones relacionadas con el hijo de Mar Flores. Desde que salieron a la luz sus problemas con la Justicia, la artista siempre ha optado por el silencio y la total discreción. En julio de 2023, la actriz fue preguntada por la condena de Carlo Costanzia. "Con todo el amor del mundo, de verdad, entiendo vuestro trabajo muchísimo", ha comenzado diciendo la actriz, para terminar declarando que "no voy a hablar absolutamente nada, de verdad", respondió la joven en un su día.

La nueva vida de Carlo Costanzia

El hijo de Mar Flores está rozando la libertad. La próxima semana finaliza su condena y comienza definitivamente su nueva vida. Centrado en su recién estrenada paternidad junto a Alejandra Rubio, el joven está a punto de inaugurar su primer negocio: una barbería con salas de tatuaje. Inmerso en las obras de su local, Carlo Costanzia cuenta los días para inauguración de su peluquería y no descarta, en un futuro, abrir otros locales.