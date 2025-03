Carlo Costanzia da su sincera opinión sobre la participación de Terelu Campos en "Supervivientes"

Terelu Campos está a punto de empezar una de las aventuras más extremas de su vida. La hija mayor de María Teresa Campos ha puesto rumbo a Honduras y se estrena como concursante de la última edición de "Supervivientes".Como ya han desvelado desde el programa, la periodista ha viajado a la isla con una misión especial que desvelarán esta noche durante el estreno del concurso.

Las reacciones no se hicieron de esperar cuando se confirmó el fichaje de Terelu. Su hija Alejandra fue la primera en pronunciarse sobre el asunto, apoyando públicamente a su padre en este nuevo proyecto televisivo. Carmen Borrego, su hermana, también ha vaticinado cómo será el concurso de su hermana. Según la hija menor de María Teresa, cree que no se tirará del helicóptero.

Terelu Campos y Carlo Costanzia De viernes

Ahora, Carlo Costanzia ha sido el último en opinar sobre el asunto. El hijo de Mar Flores no ha dudado en dar su sincera opinión sobre qué le parece que su suegra participe en "Supervivientes". "Muy bien, me parece estupendo. Estupendo, que al final es una experiencia que creo que es una super experiencia que puede enseñar muchísimo. Y oye, que vaya genial y que, yo qué sé, que gane, si tiene que ganar o que, bueno, pero que no lo pase mal, por favor, que no lo pase mal. O dentro de lo que cabe, que no lo pase tan mal, que vuelva pronto", ha expresado el novio de Alejandra Rubio.

Además, Carlo Costanzia coincide con Carmen Borrego y cree que no se tirará del helicóptero "porque se puede hacer daño con todos los temas de salud que ha tenido ella antes". Sobre si Alejandra está preocupada, el joven ha preferido no pronunciarse: "No sé, preguntarle a ella, entiendo que no. Entiendo que está muy tranquila y ya está".

La nueva vida de Carlo Costanzia

El hijo de Mar Flores está a punto de comenzar definitivamente su nueva vida. En unos días finalizará su condena y está totalmente inmerso en su nuevo proyecto laboral alejado de los focos: una barbería con salas de tatuaje. Carlo no puede estar más emocionado por su negocio y ya piensa en abrir nuevos locales en un futuro. "Es una idea que tengo hace tiempo ya y al final la he podido materializar y, bueno, poco a poco. Ahora quiero que sea algo un poco más exclusivo, quiero dar un buen trato a los vecinos y tal y Dios quiera que podamos abrir el día de mañana más", ha declarado el novio de Alejandra.

Carlo Costanzia se pronuncia sobre la participación de su suegra Terelu Campos en 'Supervivientes' Europa Press

La próxima semana finalizará por fin su condena y está muy feliz por esta nueva etapa que empieza. "La semana que viene ya, gracias a Dios termino. He cumplido con la cabeza alta con lo que tenía que cumplir, y ya está. Ahora etapa nueva, y vida nueva, y local nuevo, y todo nuevo. Lo quiero dejar todo atrás. Todo pasa y sobre todo, todo pasa. Siempre se saca una enseñanza y ya está, y a cambiar y a retomar las cosas de la manera correcta", ha expresado el joven.