La reacción de Naty Abascal a la petición de la Fiscalía de 9 años de cárcel a su hijo Luis Medina

El pasado viernes 19 de mayo salía a la luz la petición de la Fiscalía Anticorrupción a Luis Medina de 9 años y 10 meses de cárcel por el "caso mascarillas". El Fiscal atribuye al hijo de Naty Abascal los delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Según el escrito de Anticorrupción, los 6,24 euros por unidad que el Ayuntamiento pagó por cada una del millón de mascarillas adquiridas a los comisionistas "fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto".

Sin duda, un duro golpe que no esperaba Naty Abascal. Aunque el empresario se ha mostrado siempre muy tranquilo y se ha considerado "inocente" en todo momento, lo cierto es que la noticia caía como un jarro de agua fría en la familia. La modelo, que ha preferido guardar silencio sobre la imputación de su hijo desde que comenzó todo el proceso judicial, no ha querido dar ninguna declaración sobre el asunto cuando la prensa le ha preguntado sobre ello.

Nati Abascal y su hijo Luis Medina larazon

Naty Abascal, que ha sido interceptada en la calle por algunos periodistas, ha preferido huir de los medios y meterse en su portal. Con semblante serio, la celebrity ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y no se ha querido pronunciar sobre la petición de la Fiscalía de cárcel a su hijo por un supuesto delito de estafa. Luis Medina, por el contrario, sí se pronunció en exclusiva para La Razón el pasado viernes tras salir a la luz la notificación. "No tengo nada que opinar. Pero eso no es una sentencia definitiva, es solamente lo que pide el Fiscal...", declaró para nuestro medio.

El empresario, desde que comenzó el proceso judicial, se ha mostrado de lo más sereno y siempre ha expresado su confianza en la Justicia. Pero lo cierto es que a Naty Abascal esta situación le ha sobrepasado. En abril de 2022, la celebrity decidió huir del foco mediático una temporada y se refugió en la pequeña isla portuguesa de Tavira para no tener que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre la delicada situación judicial que estaba atravesando su hijo en esos momentos. Fuentes cercanas a la modelo aseguraron al medio 'Semana' que "es un tema incómodo y a Naty le preocupa que su hijo se vea salpicado por algo tan delicado. Ella insiste en que su hijo es muy trabajador... No se podía imaginar esta noticia". Ahora, después de conocerse la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prisión para Luis Medina, la celebrity podría encontrarse de nuevo saturada por todo lo acontecido, habiendo optado de nuevo por el silencio.