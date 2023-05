Laura Escanes se pronuncia sobre su posible participación en 'Supervivientes'

Laura Escanes es una de las referentes en el mundo influencer de nuestro país. La joven se ha convertido en una de las 'it girls' del momento y no para cosechar éxitos tanto dentro de las redes como fuera de 'Instagram'. La catalana se ha hecho un hueco en el mundo de los medios y, en muy poco tiempo, ha logrado posicionar su podcast 'Entre el cielo y las nubes' en uno de los más escuchados del panorama nacional. En él, numerosos rostros conocidos han acudido a hablar con Escanes sobre multitud de temas que les salpican, como puede ser la fama o el mundo de las redes. En esta última ocasión, Verdeliss ha sido la última invitada que ha asistido a charlar con la joven sobre la maternidad o el aborto.

Ambas sufren el constante hate de las redes respecto a su papel como madres e influencers y se han sincerado de algunas de las cuestiones que más les afectan. "A mí que me critiquen, me da igual. Pero cuando se meten con mi hija, con el tiempo que paso con mi hija, me duele. Yo dejé de mostrar mi vida con ella porque se juzga todo el rato", ha reconocido Laura Escanes sobre este asunto. Además, tanto Verdeliss como la catalana han confesado que sus amistades han variado con la maternidad. "Con mi segunda hija, hace 12 años, mis amigas no vinieron y recuerdo ver Facebook y ver cómo comentaban la noche anterior que habían salido y el vestido que llevaban y pensé: "Jo, acabo de tener una hija. Lo más importante de mi universo y vosotras estáis pensando en si os combina la falda con la camiseta". Ahora lo veo desde otra perspectiva y entiendo que, para ellas, lo importante era eso, pero me enfadé tanto que corté la relación", ha confesado Estefanía.

Verdeliss y Laura Escanes en 'Entre el cielo y las nubes' Podimo

Pero a lo largo del capítulo, también han tenido tiempo para hablar de otros temas que no tienen nada que ver sobre este asunto. Teniendo al lado a Verdeliss, Laura Escanes le ha querido preguntar sobre cómo fue su participación en 'Gran Hermano VIP' y sobre sus futuros proyectos televisivos lejos de las redes, confesando que le da cierta curiosidad el mundo del reality. "Yo siempre digo que no estuve en la tele. Estuve en la casa de Gran Hermano... A mí me flipaba esa idea, con 18 años me presenté y a los pocos años después, eran ellos los que me estaban llamando para ir al 'VIP'. Me cuestioné mucho el ir o no, por las críticas que iba a recibir, pero me encantó. No he podido seguir por ahí, porque la gente que está en este tipo de programas debe de generar crítica y saber convivir con ello. Yo no soy capaz", expresaba Estefanía sobre su polémico concurso. Aún así, ha admitido que le han propuesto entrar a otros concursos como 'Masterchef Celebrity' o 'Supervivientes', pero que, de momento, no se plantea regresar a la televisión. Tras esto, la exmujer de Risto Mejide ha desvelado que a ella sí que le gustaría participar en el reality de supervivencia a vivir la experiencia, aunque ha puntualizado: "Ir a 'Supervivientes' me encantaría por la experiencia, pero no me atrevo por todo lo que le rodea. El plató está lleno de trapos sucios y a mí eso no me gusta."