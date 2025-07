Roberto Verino, Premio de Honor en los Premios Academia de la Moda: "Es, sin duda, uno de los momentos más significativos de mi vida profesional"

Anoche, la firma Roberto Verino recibió el Premio de Honor en la segunda edición de los Premios Academia de la Moda. Durante la gala, celebrada en el centro Fernando Fernán Gómez de Madrid, el refutado diseñador recogió uno de los galardones más importantes de su carrera. LA RAZÓN habla con Roberto Verino tras recibir este premio sobre este nuevo reconocimiento y la firma española.

Premio de Honor por la Academia de la Moda de este año. ¿Qué significa para usted este reconocimiento en su carrera?

Este premio me emociona profundamente porque llega en un momento de madurez en el que uno puede mirar atrás con calma y con perspectiva. Es un reconocimiento que siento como colectivo: para mi equipo, mi familia, mi tierra, y para todas las personas que han creído en una forma de hacer moda desde el respeto, la autenticidad y la verdad. Es, sin duda, uno de los momentos más significativos de mi vida profesional.

Este nuevo galardón premia su trayectoria profesional y su impulso al sector de la moda en España. ¿Qué balance hace de su trayectoria?

Hacer balance es, sobre todo, sentir gratitud. Gratitud por haber podido construir una firma fiel a sus principios, por haber acompañado a generaciones de mujeres de verdad, por haber contribuido a dignificar el oficio y por seguir aprendiendo cada día. He cometido errores, sí, pero he sido coherente. Y eso, en un mundo tan cambiante, tiene un valor incalculable.

No es el primer premio ni el último que recibirá. ¿Se ha acostumbrado a recibir premios?

Nunca me he acostumbrado, ni quiero hacerlo. Cada premio es un acto de generosidad y una oportunidad para detenerme, agradecer y mirar hacia dentro. Los premios no son un destino, son una pausa en el camino para recordar por qué hacemos lo que hacemos.

El diseñador Roberto Verino Brais Lorenzo

Está a punto de cumplir 50 años en la moda. ¿Se imaginó, cuando empezó, que se convertiría en una de las figuras más importantes de la moda española y un referente de la alta costura a nivel internacional?

Cuando empecé, solo tenía una idea muy clara: quería hacer las cosas bien. Quería crear ropa con sentido, con alma, que acompañara a las personas en su vida cotidiana. No imaginé lo que vendría después. Mi mayor ambición era, y sigue siendo, emocionar desde la sencillez y el compromiso.

¿Dónde reside el éxito de la firma Roberto Verino? ¿Alguna fórmula de éxito que haya aprendido a lo largo de los años?

Si hay una fórmula, es esta: diseñar para una minoría que valora lo bien hecho, lo auténtico, lo que perdura. Apostar por la atemporalidad, por la calidad y por la belleza que nace de dentro. Escuchar, observar, respetar. Y nunca perder de vista el alma de lo que hacemos.

Si algo ha caracterizado su trayectoria, ha sido la innovación y adaptarse a los nuevos tiempos. Este año, a principios de 2025, fue pionero en una exposición digital a través del metaverso. ¿Es complicado adaptar la moda a la tecnología?

Adaptarse no es difícil si sabes quién eres. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. Hemos apostado por innovar sin perder nuestra esencia. La exposición en el metaverso fue un paso más en esa búsqueda: acercar nuestra historia a nuevos públicos sin renunciar a la emoción, que sigue siendo el verdadero motor de la moda.

La exposición "40x10" de Roberto Verino en el metaverso Cortesía

¿Con qué nos va a sorprender próximamente?

Seguiremos trabajando en lo que más creemos: prendas que emocionen, que duren, que comuniquen. Queremos seguir dialogando con las nuevas generaciones sin traicionar nuestros valores. Apostaremos por el talento joven, por la sostenibilidad real y por seguir homenajeando a los oficios artesanos que hacen posible esta industria.

Ya son 43 años. ¿Cómo prevé el futuro de la firma? ¿Y de la moda a nivel global?

El futuro de la firma lo imagino fiel a sus raíces, pero con nuevos lenguajes. Sólida, humana y emocional. En cuanto a la moda global, espero que avance hacia una mayor conciencia. No podemos seguir produciendo sin responsabilidad. La moda del futuro debe ser más ética, más sostenible, más cercana. Y eso empieza desde lo local, desde nuestras propias convicciones.

¿Cuándo veremos su próxima colección?

Nuestra próxima colección llegará en septiembre, y como siempre, será un reflejo de lo que sentimos y observamos. Está pensada para acompañar, para reconectar con la calma, con lo esencial. Porque si algo hemos aprendido en estos tiempos es que vestirnos bien también puede ser un acto de cuidarse, de respeto hacia uno mismo y hacia el mundo que habitamos.