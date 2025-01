Iago Jover, el nieto de Roberto Verino que le lleva al metaverso

Roberto Verino celebra sus 42 años de historia con «40x10», una exposición de imágenes que recorren su característico estilo a lo largo de sus más de dos décadas de vida. ¿Dónde? En todas partes. En el salón de sus casas, en las estaciones de metro o en una cafetería del centro de París. Es decir, en el metaverso. La firma orensana es pionera en España en aterrizar en este tipo de plataforma, concretamente en Uttopion, el primer metaverso español, permitiendo a todos sus usuarios disfrutar de la exposición desde cualquier lugar del mundo siempre que cuenten con conexión a Internet.

«Lo interesante del metaverso es que permite una interacción que no permiten el resto de plataformas. Mientras que en Instagram u otras redes sociales se puede dar ‘‘me gusta’’ o hacer un comentario como mucho, los usuarios del metaverso pueden vivir esas fotografías, pueden hablar entre ellos, interactuar en la sala, como si las estuvieran viendo ante ellos en el mundo físico», expone a LA RAZÓN Iago Jover, director de Innovación de la firma.

Llega «Roborto» Verino

Incluso el diseñador cuenta con su propio avatar, Roborto, construido con inteligencia artificial y al que los usuarios podrán recurrir, por ejemplo, para pedir consejos de estilo. «Buscamos digitalizar al diseñador Roberto Verino para que se convierta en una especie de ‘‘personal shopper’’ que ayude y asesore en cuestiones de moda. La parte técnica fue muy interesante. Entrenamos a la inteligencia artificial con algunos clips de la voz de Roberto y varias fotos, y a partir de ahí, desde cero, ha creado su avatar», indica Jover.

La exposición "40x10" de Roberto Verino en el metaverso Cortesía

No le tuvo que resultar complicado encontrar imágenes de Verino que el sistema pudiera utilizar de referencia, teniendo en cuenta que el célebre diseñador es su abuelo. Aun así, Jover dirigió buena parte de su carrera hacia derroteros muy alejados de la industria de la moda, y lo último que pensaba hace unos años era en dirigir el departamento de Innovación de la firma de su abuelo. «Siempre he dicho que quería ser astronauta, pero he cambiado las estrellas del cielo por las de la pasarela. He tenido un perfil muy científico y busco dejar un impacto positivo en el mundo. Me pregunté qué impacto podía dejar siendo astronauta, pero no era lo que buscaba. Estudié Ciencias Políticas, y aprendí que la política no era la forma de cambiar lo que yo quería cambiar. Después he sido profesor en el extranjero y he ayudado a desarrollar startups en el sector del biotech, y fue cuando Roberto empezó a interesarse por lo que hacía. ‘‘¿Tú quieres un trabajo de verdad’’, me preguntó, y me dijo que me pasara unos días para ver cómo podía ayudar a la firma. Fue un click instantáneo, tanto con el equipo como con otros aspectos. Vi la capacidad de mejora que había y ellos también creyeron en mí, así que regresé a España y en septiembre nos pusimos en marcha», cuenta sobre su inesperada y paulatina llegada a la empresa de su abuelo.

Un abuelo al que nunca había conocido «como jefe» pero al que solo dedica buenas palabras en este sentido: «Es un mentor impresionante. Trabajar con él ha sido como hacer diez másters en tres meses. Me siento muy afortunado de poder aprender tanto de él y del resto del equipo».

Iago Jover, director de Innovación de Roberto Verino y nieto del diseñador Diego Radamés

Pese al brillante currículum académico y profesional que le avala, es consciente de que su posición de «nieto de» puede redundar en acusaciones de nepotismo, pero no es algo que le quite el sueño: «No me preocupa porque sé cómo ha sido el proceso y la realidad. Yo también lo habría pensado, pero con iniciativas como esta y con las que vamos a desarrollar en los próximos meses se demuestra la capacidad que tengo y que tenemos como equipo en Roberto Verino para evolucionar a positivo, que es lo importante».

Una evolución con ambición y, como mínimo, a 400 años vista. De ahí el nombre de la exposición, 240x10»: «La tecnología nos va a permitir trascender y convertirnos en eternos, perdurar en el tiempo». Tenemos Roberto Verino para rato, ¡y para siglos!