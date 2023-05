La romántica confesión de Loreto Sesma, tras su boda con Willy Bárcenas

Días después de su boda civil en Madrid, Loreto Sesma y Willy Bárcenas celebraron el pasado fin de semana su enlace en la finca La Gaviota, en ARavaca.

Un "Sí, quiero" que se produjo entre sus seres más queridos y para el que Loreto eligió un vestido firmado por Atelier Pronovias.

La ahora mujer del cantante del grupo Taburete ha subido un post en Instagram con un emotivo mensaje.

"Yo nunca he sido una de esas niñas que se imaginan adultas, caminando de blanco. Yo tenía otros sueños, algunos utópicos (como cambiar el mundo); otros que parecían complicados que, sin embargo, se hicieron realidad (como escribir libros que me hicieran viajar y que la gente leyera); pero, sobre todo, lo que siempre he deseado y desearé es amar sin límites y sentirme amada.

Miro atrás y me siento increíblemente afortunada por poder contar que me he casado con el amor de mi vida, el que me hace ser mejor y siempre me impulsa a seguir cumpliendo mis sueños, a seguir escribiendo.

Quién me iba a decir que sería bajo el cielo de Madrid y vestida de blanco. Pero así son, al final y cabo, las mejores historias: las que te sorprenden con un giro de guion y un baile de corazón cuando menos te lo esperas".