Rupert Everett confirma su boda con Henrique, un contable brasileño

El actor británico Rupert Everett ha confirmado que se ha casado con su pareja desde hace más de 15 años, Henrique, un contable brasileño, a principios de este verano.

Según desveló Everett en una entrevista con la revista británica "Tatler", de la que es portada, su boda con Henrique tuvo lugar en el Ayuntamiento de Camden, en el norte de Londres, y después lo celebraron en "el restaurante favorito de su barrio", el italiano "Ciao Bella".

"Siempre he odiado las bodas, aunque me encantan los funerales", confiesa el actor de "Shakespeare enamorado" en Tatler y explica por qué, a sus 65 años, había cambiado de opinión. "He visto todos los problemas que enfrentan las parejas gais, así que es más una decisión de futuro, ya que llevamos mucho tiempo juntos y no sé cuánto más voy a durar", reveló Everett.

En 2020 el británico habló en el diario "The Times" de sus dudas sobre el matrimonio y aseguró que de dar el paso tan solo asistirían "dos o tres personas" al enlace.

Rupert Everett está lleno de proyectos. Próximamente saldrá a la luz un libro de relatos titulado "The American No" y pronto comenzará también el rodaje sobre el quinto marqués de Anglesey, Henry Cyril Paget, película en la que interpretará al mayordomo.

Además, en septiembre le podremos ver en una nueva temporada de "Emily en París" como Giorgio, un diseñador de interiores italiano.