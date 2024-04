Los sábados de Lomana: Bildu, la piedra en el zapato de Pedro Sánchez

Los posibles resultados de las elecciones vascas se han vuelto contra el inductor de este galimatías que ha creado una trama basada en mentiras, justificaciones de la maldad y cinismo elevado a la enésima potencia.

Ahora resulta que Bildu será el ganador de las elecciones en el País Vasco con los votos que le ha quitado al PSOE, ya que el PNV sigue con su techo de siempre sin apenas variación. Reconozco que esto, aunque no debiera, me satisface. Todo lo que sea poner a Sánchez delante de su espejo de esquizofrenia y disparate. Regaló el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu y justifica que son unos buenos chicos que poco o nada tienen que ver con el terrorismo. Es el resultado de lo que va a ocurrir. Probablemente mucha gente preferirá estos «jatorras» sangre nueva que el disparate en el que se ha convertido el PSOE.

Cuando vivía en San Sebastián, que en su día (la ciudad) era un feudo de la derecha, más tarde virando hacia Odon Elorza, que fue un buen alcalde, solía votar al PNV. Sí, no se escandalicen, yo soy de centro derecha pero nada nacionalista, española de las de toda la vida. Sin embargo, reconozco que el PNV gobernó y gestionó como nadie, sin escándalos al menos manifiestos de robar y trincar de las arcas públicas. Querían lo mejor para su tierra, que es lo que cada político debería desear cuando se dedica al servicio público. En Euskadi tenemos, o teníamos, la mejor sanidad, infraestructuras sanitarias, carreteras y fiscalidad muy beneficiosa. Y además, un altísimo nivel de vida.´

Los vascos no tienen ningún interés en independizarse de España, donde viven confortablemente y saben que son dependientes en muchas cosas, como la energía eléctrica, que en su día rechazaron poder tener de la Central Nuclear de Lemoniz que se estaba construyendo cerca de Bilbao y que se encargó de boicotear ETA a base bombas y de asesinar al pobre ingeniero Ryan. Bildu, mal que nos pese, será el gran triunfador de estas elecciones que se celebran mañana, gracias al presidente Sánchez que solo mira por él y por su propio beneficio, pero este beneficio se está volviendo contra él. Y esperemos que lo levante de su sillón al que está pegado con Super Glue. Ese será un día de alegría para una gran parte de España que ganó las eleciones y no la dejaron gobernar con pactos «contra natura».

Un tema que también ha causado mucha polémica son los millones de euros que se han pagado o van a pagar a Broncano, al que mucha gente ni conoce, en Televisión Española con el dinero de nuestros impuestos. Dos temporadas con un coste anual de 14 millones según se ha publicado. Siguiendo órdenes del Gobierno, con el único propósito de fastidiar a «El Hormiguero» y a su presentador Pablo Motos, que últimamente se estaba revirando demasiado y hablando claro y con sentido contra Sánchez. Estoy a favor de la competencia y no tengo nada contra Broncano, pero sí contra el «intervencionismo» por intereses políticos. Firmar un contrato de dos años es un disparate total que no se suele hacerse en TVE para este tipo de programas. Veremos cuál es el resultado. Estoy segura de que Broncano no va a revolucionar la audiencia. Si no, tiempo al tiempo.

¡Feliz sábado de primavera!