Sale a la luz la surrealista invitación que Genoveva Casanova recibió para asistir a la coronación de Federico X

El pasado domingo, 14 de enero, Genoveva Casanova estaba en México. Desde allí vivió la proclamación de Federico de Dinamarca. Además, recibió una carta, no oficial, que venía de la mano del medio danés más destacado del país escandinavo "Ekstra Bladet" para darle la oportunidad de que participara en la ceremonia, de hecho, le ofrecían incluso el traslado al aeropuerto. Un singular escrito ante el que no ha habido reacción por su parte, según publica "Semana".

Pero, ¿qué dice la carta en la que aparecía Genoveva como destinataria? Buceando en la Red hemos encontrado el texto íntegro, uno en el que le dejan claro que requerían de su presencia: "Querida Genoveva, a pesar de ser buena amiga de nuestro príncipe heredero, últimamente nos ha sido difícil ponernos en contacto contigo. Tan solo quisiéramos asegurarnos de que has escuchado la gran noticia: el domingo Federico será coronado como Rey de Dinamarca. Si él todavía no te ha invitado al gran evento, queremos tener la oportunidad de hacerlo. Ven a Copenhague o mejor dicho, vuelve. Y es que gracias a Instagram ya sabemos que has estado por aquí (...) Esperamos que quieras intervenir. En el inconcebible supuesto de que no te ofrezcan instalarte en una de las numerosas habitaciones de los palacios y castillos de la Casa Real danesa, te conseguimos un sitio para pasar la noche. También organizamos tu traslado al aeropuerto, pero no podemos asegurarte que sea en un vehículo de la Embajada".

Pero fiel a su discreción, la socialité mexicana ha dado la callada por respuesta para evitar un escándalo mayor.