Genoveva Casanova, pillada teniendo citas con un misterioso hombre: todos los detalles

Genoveva Casanova lo ha pasado especialmente mal en los últimos meses. El escándalo que supuso el reportaje fotográfico que mostraba su estrecha amistad con el príncipe Federico, ahora rey de Dinamarca, a espaldas de su mujer, Mary Donaldson, fue un escándalo internacional. Ella optó por dar la callada por respuesta, poner tierra de por medio y esperar a que el temporal amaine. Le ha sido muy difícil superar este mal trago, pero parece que está ya en la senda de la recuperación. Tanto, que hasta hay quien afirma que podría haber encontrado una nueva ilusión en su vida y que un nuevo hombre ha comenzado a ayudarla a que se olvide de lo sufrido.

Fue Carmen Borrego la que este martes tiraba de la manta y ponía sobre la mesa que la socialité mexicana podría estar iniciando un nuevo romance: “Genoveva Casanova ya no está pensando en el rey de Dinamarca, está pensando en alguien y hasta aquí puedo leer”, decía la hija de María Teresa Campos en el programa ‘Así es la vida’. No añadió más detalles. Ha sido en la mañana de este miércoles cuando, Pepe del Real, desde el espacio ‘Vamos a ver’, ha ampliado dicha información con datos sobre quién es ese misterioso hombre que le ronda y con el que ya se ha dejado ver en varias ocasiones.

“Ayer lo decía Carmen Borrego y podemos dar alguna pista sobre esta posible nueva ilusión de Genoveva”, comenzaba a desgranar el periodista. “Ayer, Carmen Borrego lanzaba un cebo maravilloso y hemos hablado con nuestras fuentes y contactos. Hemos descubierto que han visto a Genoveva Casanova en varias ocasiones salir a cenar y compartir veladas con una persona que le ha estado asesorando en toda esta polémica de sus fotos con Federico de Dinamarca”, subrayan desde el programa de Joaquín Prat, a la vez que reconocen que ha sido imposible verla en los últimos tres meses, en los que tantas cosas han sucedido.

Ahora que ya la han situado a Genoveva Casanova en el mapa en su domicilio de Madrid, ya hay quienes afirman haberla visto salir acompañada de un hombre. Una persona de su entera confianza que, gracias a saber escucharla, ha podido hacer nido en su maltrecho corazón: “Le han visto cenando acompañada por una persona que pertenece a su equipo y nos dicen que no eran cenas profesionales, sino más bien cenas románticas… se le ha visto en varias ocasiones acompañada de uno de sus asesores. Sí, ha pasado más tiempo con alguien de su equipo, es que no puedo contar todo lo que me han dicho”. ¿Será este su nuevo amor? ¿O simplemente un hombre en el que llorar las penas y aligerar la carga que ha supuesto este boom de emociones?