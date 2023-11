Tamara Falcó abre las puertas de su casa: así es el interior de su increíble ático de lujo de Puerta del Hierro

Tamara Falcó no puede estar más orgullosa de la reforma y decoración de su ático de lujo en Puerta del Hierro, lugar en el que ha fijado definitivamente su residencia junto a su marido, Íñigo Onieva. Se trata de una vivienda de 190 metros cuadrados con terraza y piscina privada, con unas impresionantes vistas al Monte del Pardo. Y ahora que está instalada junto al empresario en la residencia, la socialité no ha dudado en vender la exclusiva de hogar a la revista "AD", especializada en arquitectura e interiorismo.

Según ha desvelado su entorno a "Vanitatis", la marquesa de Griñón "ha quedado encantadísima con el resultado" de su ático, vivienda que adquirió sobre plano en noviembre de 2020, valorado en 1.5 millones de euros. La hija de Isabel Preysler ha diseñado junto a la interiorista Beatriz Silveira la casa de sus sueños, persona encargada de cumplir todos sus deseos decorativos. "Sus espacios son contemporáneos, pero también suntuosos, confortables, preciosistas y optimistas. Todo lo que firma Beatriz Silveira respira una equilibrada y elegante capacidad de mezcla", explica la socialité sobre el diseño de la vivienda.

Muy satisfecha con el resultado, Tamara Falcó ha abierto las puertas de su ático de Puerto del Hierro a la revista "Architectural Digest" y la socialité se ha convertido en la portada del nuevo número de diciembre. "Digan lo que digan, el piso me encanta. Estoy deseando que venga un sacerdote amigo mío a bendecirlo. Este es mi remanso de paz. Mi hermana Chábeli, que adora comprar casas, vestirlas, vivirlas y luego venderlas, siempre me recomendó comprarme una porque llevo toda la vida de alquiler. Según ella, la mejor forma de ahorrar es comprar una vivienda, así que dicho y hecho. Es como tener una hucha, ya que si el dinero se queda en la cuenta tengo tendencia a gastármelo en caprichos en vez de ahorrarlo, ¡que es lo que debería hacer! Íñigo me animó mucho y juntos tomamos la decisión", declara la marquesa de Griñón a "AD" sobre su nuevo hogar.

El ático de lujo está a cinco minutos de la casa de Isabel Preysler y de Carolina Molas, algo que también valora mucho Tamara. "Estamos a cinco minutos de distancia y eso me gusta. Además, a Íñigo y a mí nos encantaría ser padres y formar una familia en 2024, así que es un planazo tenerlas tan cerca", confiesa la socialité, emocionada por su nuevo hogar, donde tiene pensado formar una familia junto a su marido.