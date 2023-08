Salen a la luz nuevos reveladores mensajes de Edwin Arrieta hablando sobre su relación sentimental con Daniel Sancho

Salen a la luz nuevos mensajes de Edwin Arrieta hablando sobre la relación que mantenía con Daniel Sancho que podrían ser determinantes en la investigación judicial. El programa "Fiesta de verano" ha sido el encargado de desvelar estas conversaciones del colombiano producidas el pasado 29 de mayo con un interlocutor de identidad desconocida. Con estos mensajes, se confirmarían los planes de Edwin Arrieta de mudarse a nuestro país y comenzar una vida al lado del cocinero, al que se refiere como "su pareja".

"No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja", dice uno de los mensajes del colombiano. "Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España", declara Arrieta en otro. "Ya para septiembre realizaremos todos los trámites", revela sobre sus planes de futuro.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta en moto Redes Sociales

Después de desvelarse estos mensajes, Carmen Balgafón, portavoz de la familia Sancho, señaló en el programa de las tardes de Mediaset que esta información de "máxima importancia" y pedir que pase a "formar parte de la investigación policial". "No sé quién ha filtrado estas conversaciones de Edwin pero son datos cruciales para la investigación", declaró la abogada.

Balgafón, con mucha cautela, aseguró que "no sabemos si podría querer ser pareja de hecho para facilitar su llegada a España", pero sí ha destacado la importancia de conocer el "contexto" de los mensajes, ya que podrían demostrar que lo que Daniel declaró en un principio es verdad. "Estamos alegando que Daniel siempre ha dicho que se encontraba en una jaula de cristal, así que habrá que comprobar si las intenciones de Edwin eran también deseadas por parte de Daniel o no", ha señalado la portavoz de la familia Sancho.