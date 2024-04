Sandra Barneda saca las uñas por el clan Campos: “Se está riendo del duelo de cualquier persona, no solo de las Campos”

Sandra Barneda, quien se encarga de dirigir el espacio de “Así es la Vida” junto a su compañero César Muñoz, tiende a ser muy cauta en sus intervenciones y suele dedicarse a moderar la mesa de debate. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido ocultar su indignación ante la última advertencia que Edmundo Arrocet ha enviado en el programa “De Viernes” a las hermanas Campos. Durante el espacio televisivo Carmen Borrego ha tenido que hacer frente en directo a las duras palabras del humorista, a las que luego se le ha sumado Gema Serrano. La situación ha sido tan crítica para la televisiva que no ha soportado más y ha tenido que abandonar el plató: “Ya basta”, han sido las palabras que ha pronunciado antes de marcharse.

Sandra Barneda no ha podido esconder su desconcierto y enfado ante esta situación que ha llevado al límite a la hermana de Terelu Campos: “Yo en lo que me fijo es en el tono. El tono, el mirar hacia arriba, hacer comicidad, hacer parodia de cuando Carmen estaba hecha una mierda, en una situación extrema y reírte de eso. A mí el resto me da igual, pero eso me ofende sobremanera”.

En las últimas declaraciones ofrecidas por Edmundo aseguró “Yo he visto llorar a Teresa por sus hijas (...) Teresita me decía a mí: 'Para querer a estas niñitas, hay que ser su madre'”, unas palabras que no le han parecido más que una burla a la presentadora: “Se está riendo de cualquier duelo de cualquier persona, no solo de las Campos. Me gustaría ver a Edmundo que hablara, pero que hablara sin cobrar. Y que lo hiciera por ‘Teresita’, como dice él, porque cada vez que habla hay un talonario de por medio. Si lo hiciera por el bien de ‘Teresita’ y por dejar en paz todo, me encantaría que lo hiciera sin cobrar”, mantenía Sandra.

Sandra Barneda en "Así es la Vida" Mediaset

“A mí ver a una persona que habla con esa inquina, con esa maldad y va cada vez a más… me duele muchísimo. Me duele por María Teresa Campos que es una grande de este país, y la estamos ridiculizando, y la estamos convirtiendo en un esperpento y esta señora fue una de las grandes pioneras del periodismo. ¡Ya basta! A mí me ofende, me ofende como periodista, como compañera de María Teresa, me sobra todo esto”, remarcaba Sandra en “Así es la Vida”.