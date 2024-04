Carmen Borrego no puede más: su dolorosa reacción a las duras palabras de Bigote Arrocet

Las declaraciones de Bigote Arrocet en el programa "¡De viernes!" han vuelto a poner en el ojo de mira a la familia Campos. El humorista, que compartió más de cinco años de su vida con María Teresa Campos, fue especialmente duro con las hijas de la periodista, Carmen Borrego y Terelu Campos. Insinuó una vez más que no se preocupaban de su madre y reveló un supuesto episodio que provocó las lágrimas de la recordada presentadora.

"Yo he visto llorar a Teresa por sus hijas (...) Teresita me decía a mí: 'Para querer a estas niñitas, hay que ser su madre'", aseguró Bigote Arrocet. Unos ataques a los que se ha sumado su "amiga" Gema Serrano, recordemos, la mujer con la que fue visto entrando a su apartamento cuando todavía mantenía una relación sentimental con María Teresa Campos. La mujer, conocida solo por ese encuentro con Arrocet, siembra la sombra de la duda sobre Terelu Campos y Carmen Borrego e insinúa que eran ellas quienes avisaban a la prensa para que tomaran fotografías de su madre. "Vete tú a saber si no eran ellas o alguien de su entorno el que estaba haciendo este tipo de cosas", dijo Serrano tras la intervención televisiva de Edmundo Arrocet.

Bigote Arrocet De Viernes

Unas duras palabras ante las que Carmen Borrego ha estado a punto de derrumbarse. La tertuliana de "Así es la vida" ha tenido que escuchar en directo los ataques de Arrocet y Serrano, con un gesto visiblemente compungido. Después, casi no ha podido articular palabra. "Solo voy a decir que ya basta", ha expresado al borde de las lágrimas, justo antes de verse obligada a abandonar el plató del programa vespertino, superada por el dolor.

Borrego ha contado con el apoyo de todos sus compañeros de plató, que han criticado las palabras de Serrano y la han acusado de "querer subirse al carro". Sobre las declaraciones de Bigote Arrocet, han expresado que "hieren la sensibilidad de cualquiera" al recordar episodios tan desagradables relacionados con una persona fallecida.

Carmen Borrego Gtres

Incluso la presentadora Sandra Barneda ha echado un cable a su compañera, comentando que, bajo su punto de vista, lo que cuenta Bigote está "sacado de contexto". "Yo creo que mi madre en un momento dado también puede decir: 'Madre mía como es Sandra, hay que ser su madre para quererla'. (...) A todos nuestros padres les encantaría que fuéramos más a verles, y a nosotros también, pero a veces por cosas del día a día no se puede, y eso no significa que no les queramos", ha señalado la periodista.

A su regreso al plató de televisión, Carmen Borrego ha preferido no echar más leña al fuego y ha evitado pronunciarse al respecto, con el deseo de que de una vez por todas Bigote y sus satélites no aludan más a su fallecida madre.