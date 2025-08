Sean "Diddy" Combs seguirá preso: el juez niega su libertad bajo fianza antes de la sentencia

Tras haber sido absuelto de los cargos más graves que se le imputaban, entre los que se encontraban extorsión y tráfico sexual, Sean Combs, conocido artísticamente como “Diddy”, todavía espera la sentencia de su condena en prisión, y así seguirá siendo. El juez ha rechazado la última petición de su defensa de aplicarle la libertad bajo fianza, por lo que el rapero deberá esperar entre rejas la decisión del magistrado.

Aunque fue declarado no culpable de los delitos más graves por los que fue juzgado, sí se le atribuyeron dos cargos por delitos de prostitución, que conlleva una posible pena de diez años de prisión. Sin embargo, existen directrices federales complejas para calcular las condenas en cada caso, y que la Fiscalía y los abogados de Combs no se pongan de acuerdo no facilita las cosas al juez. En cualquier caso, las directrices no son vinculantes y el magistrado Arun Subramanian tendrá amplia libertad para decidir el castigo del magnate.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Combs ingresó en prisión, acusado de abusar de algunas de sus exparejas e incluso menores de edad, atribuyéndole una supuesta y compleja red que finalmente no fue probada durante el juicio, celebrado el pasado junio. El jurado determinó que no era culpable de conspiración de crimen organizado ni de tráfico sexual, pero la acusación sí logró probar que transportaba a quienes participarían en actividades de prostitución, lo que ya constituye un delito federal.

A lo largo del proceso, la Fiscalía aseguró que el acusado utilizó su fama, riqueza e intimidación y violencia para obligar a dos exnovias a mantener relaciones sexuales bajo el efecto de drogas durante varios días.

Sean "Diddy" Combs, rapero Gtres

En cambio, sus abogados argumentaron que el Gobierno federal intentaba criminalizar sus prácticas sexuales, poco convencionales pero consensuadas, aunque sí reconocieron que su cliente tenía arrebatos violentos. De hecho, el letrado Marc Agnifilo sugirió manifestó que el rapero era la “única persona en prisión en Estados Unidos por contratar acompañantes masculinos adultos para él y su novia”.

Desde el veredicto, la defensa ha intentado en varias ocasiones que Combs sea puesto en libertad bajo fianza hasta que conozca su sentencia definitiva, prevista para octubre. Argumentan que el hecho de haber sido absuelto de los delitos más graves que se le imputaban socava la justificación de su detención, por lo que no debería estar en prisión.

La propuesta más reciente presentada por la defensa incluye una fianza de 50 millones de dólares y restricciones de viaje, además de mostrarse abiertos a la posibilidad del arresto domiciliario en su casa de Miami, con monitoreo electrónico, guardias de seguridad privados y otros requisitos.

La Fiscalía, por su parte, se opone a la liberación de Combs alegando que su extenso historial de violencia demuestra su peligrosidad y que no es susceptible de supervisión.