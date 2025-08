Tierra trágame: la entrada "triunfal" de Gloria Camila a un restaurante

Una noche de fin de semana. Un restaurante cotizado. Un grupo de amigas. Hasta aquí, parece el plan perfecto para disfrutar de una agradable velada, pero los planes se torcieron para Gloria Camila Ortega, hija de Ortega Cano, nada más llegar al local. Las prisas, un calzado de diva y una superficie escurridiza se aliaron en su contra para que su entrada fuera de todo menos discreta. Ella misma lo recuerda:

"La gente de la sala me empezó a aplaudir. No sabía si reír o llorar"

«Había quedado a cenar con unas amigas en un restaurante, que además es un restaurante que siempre se llena bastante. Yo llegué tarde y mi entrada fue triunfal, porque iba con unos taconazos y resbalé con algo en el suelo. Me caí y se creó un silencio sepulcral. Todo el mundo se giró a mirar. Yo me levanté superdigna gritando ‘‘¡estoy bien, tranquilos!’’, y entonces la gente de la sala me empezó a aplaudir. No sabía si reír o llorar». Esperamos que, al menos, disfrutara de la comida.