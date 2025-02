La decisión de Pilar Rubio: se queda en Madrid

Son una de las parejas más solidas del panorama nacional, sin embargo, cada fichaje de Sergio Ramos es entendido como una presunta nueva brecha en el matrimonio. Esos rumores de crisis vuelven ahora que el exjugador del Real Madrid ha fichado por el Monterrey. Según revelaba Javier de Hoyos en "Ni que fuéramos": "Una persona cercana del entorno de Pilar Rubio me decía que estaba cansada de mudarse. Se fue a París y recordemos que ha sido muy clara en varias ocasiones diciendo que su sueño es vivir en Madrid, que es donde quería estar".

Eso no significaría que la presentadora no apoye a su marido en esta nueva andadura profesional. De hecho, Pilar Rubio viajaba junto a sus hijos a la ciudad mexicana para apoyar a Ramos en su presentación. Un evento multitudinario en el Estadio BBVA que ha tenido lugar este pasado domingo.

Sin embargo, parece que Pilar Rubio no se trasladará a México. Tras el periplo de Sergio Ramos por París, cuando fichó por el PSG, y después por Sevilla, la de Torrejón de Ardoz ha decidido dar prioridad a sus compromisos profesionales, "El Desafío" y "Maestros de la Costura", entre otros. Además, no quiere desatender sus compromisos publicitarios y tampoco que sus hijos cambien de residencia, donde tienen su estabilidad familiar y educativa. "Sergio Ramos se fue a Sevilla y ella allí no ha estado mucho tiempo porque decidió irse a la capital por motivos profesionales. Pilar no va a ceder, y ha decidido quedarse en Madrid con sus hijos", añadía Javier de Hoyos.

El tiempo dirá si la familia acaba reuniéndose en México o si lo harán por temporadas.