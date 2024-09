Sergio Rico y su esposa Alba, a punto de ser padres

Recuperado totalmente del accidente que le apartó durante meses de los terrenos de juego, el guardameta Sergio Rico y su esposa están a punto de ser padres. Alba vive su noveno mes de embarazo y nos dice que "el bebé nacerá a principios de octubre. Tengo muchas ganas de dar a luz".

Su marido expresa la felicidad que le embarga: "Ya queda muy poquito, apenas unas semanas, estamos deseando que nazca la niña, ver su carita. Vendrá al mundo en Sevilla, todos nos sentimos inmensamente felices con la idea de aumentar la familia".

El futbolista y su mujer acudieron a la entrega de los Premios Escaparate en la capital sevillana. Alba vestía un diseño de Silvia Fernández y su marido un elegante esmoquin. Ella confiesa que "este últimos mes de embarazo transcurre con normalidad, sin problemas y con la ilusión de que ya queda muy poco para tener a la niña".

Como recordarán nuestros lectores, Sergio sufrió un grave accidente en mayo de 2023, tras ser atropellado por un caballo. Fue ingresado inmediatamente en un hospital sevillano, donde estuvo ochenta y dos días, veintiséis de ellos en coma inducido. Perdió dieciocho kilos.

Pertenecía a la plantilla del Paris Saint Germain, pero ahora se encuentra sin equipo y sopesando varias ofertas para reincorporarse a la competición de alto nivel. "Estoy de salud al máximo, al cien por cien, llevo tiempo entrenándome y he cuelro a ser el mismo portero que antes del accidente. Afortunadamente, no me quedan secuelas de aquello".

Entre sus mejores recuerdos de los últimos tiempos se queda con "el cariño de la gente que me para por la calle para darme ánimos. Estoy muy agradecido por esas muestras de afecto. Me siento muy querido. Y ahora que voy a ser padre, la felicidad es absoluta".