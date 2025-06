Sheila Casas contraataca a Valeri, examante de Escassi y Ábalos: "Quiere hacer daño. Creo que miente mucho"

El mítico Candela de Madrid acogió este martes 24 de junio la gran fiesta de Ponche Caballero, un cóctel de diversión, música y gastronomía de la mano de Ángela Gimeno, ganadora de “MasterChef”·. Por supuesto, no podía faltar Sonia María Priego, La Húngara, que hace años puso voz a la célebre canción del licor que ya forma parte del ideario colectivo.

La acompañaron familiares, seres queridos y amigos, entre los que se encontraban varios rostros conocidos. Una de ellas fue Sheila Casas, hermana de Mario y Óscar Casas y pareja de Álvaro Muñoz Escassí. “Estamos de celebración”, decía, feliz de que su novio ya haya regresado de Honduras, donde se encontraba participando en “Supervivientes”.

El momento de pasión de Sheila Casas y Escassi

“Estoy feliz. La espera se ha hecho larga. Había momentos en los que pensaba que no iba a salir nunca. Me ha costado más al principio porque me tuve que adaptar. Nosotros somos muy intensos y de golpe desapareció, me parecía raro. Pero luego fui haciendo mi vida y como lo veía en la tele, me fui acostumbrando…”, explica la abogada y representante ante LA RAZÓN.

Sheila Casas atiende a los medios en la fiesta de Ponche Caballero Gtres

“El reencuentro fue muy bonito. Había preparado cositas en casa, como un cartel que ponía ‘mi ganador’, comida, dulces… Tuvimos nuestro momento íntimo que fue muy bien. Estamos en el primer momento de la relación, muy arriba, con las hormonas de la felicidad a tope”, cuenta Sheila, sin filtros, sobre el momento de pasión que se permitieron tras meses sin verse.

Sheila Casas contraataca a Valeri

La vuelta de Escassi a España ha estado marcada por la nueva entrada en escena de Valeri, la mujer que fue su amante y que este miércoles asegura en la revista “Lecturas” que ha sido una de las prostitutas con las que Ábalos ha tenido contacto.

Sorprendentes declaraciones que de alguna forma vuelve a dirigir el foco hacia Escassi y su aventura con ella, aunque Sheila Casas es rotunda y asegura que no confía en ni una sola palabra de Valeri. “Si quiere seguir dándole cuerda a lo mismo… Cada uno dice cómo es por los hechos y por cómo actúa. Si cada vez va sacando más cosas de más personas para perjudicar… Si solo siembras el mal, recibes el mar. Es querer hacer daño por hacer. Yo creo que ella miente mucho”, recalca la hermana de Óscar Casas.

Sheila confía plenamente en Escassi y asegura que su historia con Valeri “no me quita el sueño en absoluto”. Mantuvieron la conversación sobre este asunto en su día y quedó todo aclarado, y ahora Casas disfruta de una relación sana con el jinete: “A mí no me ha dado motivos para desconfiar de él, de verdad. No me ha mentido nunca en nada y me lo ha contado todo”.

Un buen momento de la pareja que, a día de hoy, Sheila quiere disfrutar antes de plantearse dar el siguiente paso: “No soy de casarme ni de tener hijos”.