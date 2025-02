Valeri Cuéllar, examante de Escassi, desenmascara a María José Suárez: "Ubícate y sé clara"

El nombre de Valeri Cuéllar saltó a la palestra hace meses cuando se descubrió su aventura con Álvaro Muñoz Escassi. La polémica giraba en torno a la infidelidad del jinete a María José Suárez, que se habría enterado gracias a la joven colombiana de la deslealtad del que era su pareja. Un escándalo sin precedentes que ha llegado a los tribunales por ambas partes.

Él demandó a la mujer con la que fue desleal a María José Suárez después de que esta le amenazara supuestamente con hacer público su affaire si no le hacía un pago de 1500 euros, mientras que ella ha demandado a Escassi por confirmar en una entrevista en televisión que ejerce la prostitución, acusándole de un supuesto delito de revelación de secretos y amparándose en la protección de su derecho al honor y a la intimidad. Un enfrentamiento en los tribunales que todavía no ha terminado.

Cuando estalló la polémica, parecía que Cuéllar y Suárez eran aliadas. La exmodelo agradecía la sinceridad de Valeri, que por lo visto incluso la alertó de que Escassi le había enseñado vídeos íntimos suyos. Sin embargo, ahora no hay ápice de esa sororidad que tiempo atrás se atisbaba y la colombiana incluso carga contra María José a través de sus redes sociales, acusándola de mostrar un excesivo interés en su causa contra Escassi aunque de cara a la galería pretenda hacer ver que se trata de un asunto que no va con ella. “Yo no entiendo a esta señora. María José dice que no quiere saber nada de mi tema ni de los rollos judiciales míos con Escassi, pero vive más interesada de mis cosas, preguntándole a mi abogada, que yo”, comienza diciendo Cuéllar.

Valeri Cuéllar Cedida

Además, le manda un claro mensaje y lamenta que por culpa de Suárez se ha visto salpicada en un asunto que le está afectando demasiado. “A ver, ubícate y sé clara, y no diga unas cosas por cámara y hagas otra por detrás de cámaras. Vive más pendiente ella de todo que yo, que fui la perjudicada de todo gracias a su filtración. Me dejó problemas que yo quería evitar”, concluye Valeri.

No es la primera vez que Cuéllar carga públicamente contra María José Suárez. A finales del pasado enero, lamentó en “Ni que fuéramos Shhh” que se sentía muy decepcionada con la exmodelo. “He venido a desahogarme. Me he sentido súper utilizada por ella desde el mes de agosto. Creía que había una amistad, pero nunca la hubo. Me ha utilizado para estar pasándole información a Escassi. Yo a ella le he contado todo como una tonta por la confianza que le tenía. Hemos peleado dos o tres veces y todas han sido por deslealtades de ella”, aseguró en el programa de Ten.