Sofía Suescun compra una casa de lujo a orillas del mar: las primeras fotos

A Sofía Suescun las cuentas le cuadran. Tanto es así, que después de amasar fortuna incluso tras ser vetada en Mediaset, ya ha comenzado a invertir estratégicamente sus millones para asegurarse un prometedor futuro por si llegan las ‘vacas flacas’. Primero dejaba a muchos mudos con su espectacular chalé a las afueras de Madrid, evidenciando que los negocios le van viento en popa y la caja registradora no para de funcionar. Pero ahora ha dado un paso más allá y demuestra que su vida como influencer es tan rentable, que no solo se ha comprado una casa en la capital, sino también un exclusivo pisazo con vistas al mar.

La que fuese estrella de los platós de Telecinco, hasta que la cúpula optó por eliminarla del mapa mediático, ha publicado las primeras instantáneas de esta nueva casa en la playa. Una inversión inmobiliaria bien jugosa, pues su intención no solo está en disfrutarla en temporada estival cuando le plazca, sino también sacarle un rendimiento económico extra, alquilándola a terceros.

Sofía Suescun (Instagram)

Por el momento, la novia de Kiko Jiménez ha querido mantener el emplazamiento de su nueva adquisición inmobiliaria en secreto. Seguramente para evitar llamar la atención de los amigos de lo ajeno, dado que su trabajo consiste precisamente en decir qué hace y dónde a través de sus redes sociales. Eso podría situarle lejos de su nueva casa frente al mar y suponer un llamamiento popular a un posible asalto.

Story de Sofía Suescun Instagram

Pero dejando esto a un lado, parece que Sofía Suescun está cumpliendo un sueño: “He comprado un pisazo en primera línea de playa, principalmente para inversión, pero también tengo pensado disfrutarlo, porque es una zona donde hay sol todo el año. Así que cuando aquí haga frío, para allá que nos iremos”, escribía con orgullo la ex estrella de televisión, mostrando incluso las llaves de su nueva casa. Eso sí, en sus instantáneas nos dejaba entrever que su casa está muy cerca del mar, en primera línea de playa, que la vivienda es de nueva construcción y que no le falta ningún detalle, pues incluso cuenta con piscina.