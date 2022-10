Sofía Suescun sobre su ingreso de urgencia: “Lo pasé muy mal”

Sofía Suescun sorprendió anoche acudiendo a los premios Forbes Best Influencer 2022, espectacular con traje verde de Zara, tras haber sido ingresada de urgencia en un hospital madrileño. Una gala a la que acudió “muy contenta”, pero sin su madre Maite Galdeano ni tampoco su novio, Kiko Jiménez: “Tiene su trabajo también y no ha podido venir por ello”.

Fue a través de su perfil de Instagram, cuando el pasado lunes, la de Pamplona hizo saltar todas las alarmas con una imagen en la que se podía ver a la influencer tumbada en una camilla de hospital con muy mala cara. Y es que la ex concursante de ‘GH’, acudió de urgencia al hospital tras contagiarse de un virus estomacal por el que no paraba de vomitar.

Sofía Suescun asiste a la primera edición de la entrega de los premios Forbes Best Influencers 2022, a 5 de octubre de 2022, en Madrid (España). FOTO: RAUL TERREL / RAUL TERREL RAUL TERREL / RAUL TERREL

Totalmente recuperada de este susto, Sofía reapareció anoche y nos aclaró cómo se encuentra: “La verdad es que lo pasé muy mal. Pasé la noche mal, pero en cuanto fui al hospital y me recuperaron, se me pasó. Debe ser un virus que está en el ambiente, lo tiene mucha gente y afecta fuerte. Hay que estar prevenidos, comer bien, tener el sistema inmune bien fuerte para que no nos pase”.

“Menos mal que están los médicos, no me puedo imaginar esa gente que no tiene acceso a la sanidad, que parece algo tan básico que deberíamos valorarlo más, porque de no tenerlos nos podríamos hasta morir...”, sentenció la influencer en dicho photocall.