El polémico ‘storie’ de Kiko Jiménez en redes sociales que podría costarle muy caro

El martes, desde el plató de ‘Sálvame’, se descubría un grave problema que, al parecer, Kiko Jiménez habría tenido recientemente en redes sociales. Y es que, tal y como desvelaron, el colaborador habría subido a Instagram una historia con “publicidad encubierta de una página web de contenido para adultos”; un polémico storie que podría costarle muy caro.

El influencer ha recibido todo tipo de críticas y el descontento público de sus más de 437.000 seguidores, pero no solo por parte de sus followers; al parecer, la polémica habría llegado incluso a oídos de su agencia de influencers y habría sido descubierto por sus jefas, entre las que se encuentra Aida Domenech, más conocida como Dulceida.

Desde el programa de televisión en el que trabaja, aseguraban que tras enterarse de lo ocurrido, “su agencia de influencers le ha rechazado”; algo que posteriormente Kiko se encargó de desmentir: “Es falso, no me han echado de la agencia ni mucho menos, tampoco me han dado un toque de atención”. “Aquí hablamos también de muchos temas y eso causa un debate en las casas. Hago referencia a una viñeta que me envían, la comento y abro debate para ver qué le parece a mis seguidores”, trató de aclarar dicha polémica ante la incredulidad de algunos de sus compañeros.

Dulceida: “No me parece nada bien lo que ha hecho”

Pero si hay alguien que nos puede sacar de dudas en este tema, esa es Dulceida, que asegura a ‘Europa Press’ que su agencia no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto: “Eso lo estamos viendo internamente, yo personalmente conozco poquito a Kiko, no me parece nada bien lo que ha hecho, lo demás lo estamos valorando”.

¿Qué pasará? ¿Habrá consecuencias para el influencer?