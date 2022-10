Una foto del cuerpo de Sofía Suescun lleno de manchas alarma a sus fans: “No sé si ir a urgencias”

Sofía Suescun es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, gracias a su paso por reality shows como “Gran Hermano” o “Supervivientes”. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha mantenido alejada de la televisión para centrarse en su carrera como influencer, y lo cierto es que le va de maravilla. En su perfil de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, con quienes comparte consejos sobre moda, estilo de vida o alimentación. Pero una de sus últimas publicaciones ha disparado las alarmas entre sus fans, que se han preocupado por su estado de salud.

La joven ha mostrado una imagen en la que aparece su cuerpo desnudo y lleno de manchas rojas, como si hubiera sufrido una reacción alérgica. De sus palabras se entiende que ni ella misma conoce los motivos por los que su piel ha sufrido este trastorno. “¿Qué cojones es esto? Lo único que me he tomado, hace veinte minutos, es mi batido de todas las mañanas”, ha señalado. Aunque Sofía Suescun no ha entrado en muchos más detalles, parece que la situación ha alcanzado tal gravedad que incluso se ha planteado acudir al hospital: “No sé si ir a urgencias”.

El cuerpo de Sofía Suescun lleno de manchas FOTO: Sofía Suescun Instagram

Por fortuna, poco tiempo después ha tranquilizado a sus seguidores y ha señalado que “no es nada grave”, aunque no ha profundizado en lo sucedido. Agradecida por los mensajes de preocupación que ha recibido, Sofía Suescun ha comparado a sus fans con sus “segundos padres”. “Os como”, ha dicho emocionada.

No es la primera vez que Sofía Suescun sufre un problema de salud en las últimas semanas. De hecho, recientemente tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital, a consecuencia de un virus estomacal. “La verdad es que lo pasé muy mal. Pasé la noche mal, pero en cuanto fui al hospital y me recuperaron, se me pasó. Debe ser un virus que está en el ambiente, lo tiene mucha gente y afecta fuerte. Hay que estar prevenidos, comer bien, tener el sistema inmune bien fuerte para que no nos pase”, explicó a LA RAZÓN.