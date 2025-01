Sofía Suescun muestra el antes y el después de su rinoplastia: ¿era necesaria?

Son muchas las personas que deciden acabar con un complejo a golpe de bisturí. Aunque el mundo entero alabe su belleza, ellos sienten que no son perfectos, de ahí que recurran a la magia de la medicina estética para solucionar esos pequeños detalles que merman potencia a lo que les devuelve el espejo. Así lo hizo Sofía Suescun cuando quiso entrar en quirófano para salir de él con una nariz nueva. Esa que estrenó en ‘Supervivientes All Stars’, que con tanto cuidado mimó durante su estancia en Honduras. Una rinoplastia de la que ya se encuentra totalmente recuperada y, al parecer, también muy feliz con el resultado. Así se entiende después del post que ha compartido con sus seguidores para presumir de nariz perfecta un año después de confiar en las manos de un cirujano.

Máscara que utilizó Sofía Suescun en las pruebas Redes sociales

A través de varias fotografías, la hija de Maite Galdeano le ha mostrado a sus fans cómo ha cambiado las facciones de su rostro estos últimos doce meses. Poco a poco su nariz ha ido cogiendo forma hasta que se ha asentado y puede presumir al fin de ella con todo orgullo. Algo que no ha dudado hacer en su papel como influencer: “Hoy 26 de enero se cumple un año desde que tomé una de las mejores decisiones: operarme la nariz. Os dejo un resumen mes a mes para que veáis la evolución tan increíble que tuve. Las tres primeras fotos son de la semana donde peor tendría que estar y, sin embargo, no me salió ni un hematoma”, explicaba con especial orgullo la novia de Kiko Jiménez.

Fueron muchos los que le recomendaron que no entrase en quirófano por cuestiones de salud, mostrando su preocupación por ella. Pero también hubo quien simplemente la criticó, al considerar que no le hacía falta y no entender que para ella era importante, pues arrastraba un complejo por ello. Así, no ha podido reservarles un hueco a estos últimos más radicales en la publicación que celebra el primer cumpleaños de su nueva nariz: “La última foto es para toda aquella persona que no veía ‘necesaria’ mi intervención. Tenía la punta descolgada y cada año iba a peor”. Es por eso que ahora está encantada tras haber puesto solución a su supuesta imperfección. Algo que siempre le agradecerá al médico en el que confió: “No me cansaré de darte las gracias por tu magia. Gracias por todo”. Seguro que él también está encantado con la publicidad que supone su mensaje viral.