Sofía Suescun: "Hay que soñar a lo grande"

A sus 28 años, Sofía Suescun se encuentra en un momento espléndido en todos los terrenos y con muchos sueños por cumplir. Nos habla de ello con motivo de su nueva colaboración con la marca de moda Shein, que ha vuelto a confiar en ella para protagonizar la colección cápsula que lleva su nombre. «Surgió del éxito de la anterior de bikinis y bañadores, que fue un poco más atrevida que esta última. La nueva está pensada para todos los públicos», desvela a LA RAZÓN con una sonrisa.

Más allá de esta colaboración, se acaba de estrenar como presentadora de una sección en «Socialité», volviendo por la puerta grande al universo Mediaset. «Estoy muy bien. Cada día es un aprendizaje, me encanta la oportunidad que se me dio en su día, y siempre estaré muy agradecida», confiesa emocionada. Fue algo inesperado: «Me sorprendió, porque al final es un papel más serio, es un directo, y no deja de haber muchos imprevistos. Por mucho que te digan de qué va a ir la sección, puede pasar cualquier cosa y no se puede editar después. Enfrentarme a un directo ha sido todo un reto».

La reina de realities sueña con presentar algún día «Supervivientes», el concurso de su vida. «Hay que soñar a lo grande y me encantaría estar allí, desde los mágicos Cayos Cochinos», expresa. «En ‘Supervivientes’ conecté con la vida real. No me cambió la vida, pero te hace reconectar con el universo. Allí hay tiempo para ser consciente, conectar con la naturaleza y darte cuenta de que hay cosas que no son tan importantes. Lo recomendaría a todo el mundo como experiencia personal».

Como experta en la materia, este periódico le pregunta qué opina de «La familia de la tele». «No lo estoy siguiendo, pero sí tengo muchísimo cariño a los colaboradores que están allí trabajando. Tienen muchísimo talento y siempre lo diré, pero creo que iban muy confiados, y creo que ha sido un poco una cura de humildad para replantearse que hay que ser más consciente de todo. No quiero quitar méritos a nadie, ellos han sido para mí mis referentes en televisión, pero ya está. Creo que tampoco es el lugar indicado para el programa y me gustaría que volvieran a Mediaset. Nunca entendí mucho su marcha, tampoco los comentarios que tenían hacia la cadena después. Fue una guerra rápida», declara Suescun.

"La vida es una noria"

Sobre sus problemas con Telecinco, al igual que ha ocurrido con los miembros que conforman «La Familia de la tele», la televisiva explica que no fue así. «A mí nadie me dijo que estaba vetada, simplemente me dejaron de llamar y lo reconduje de una manera muy positiva. No hay mal que por bien no venga y me centré en otras cosas. Ahora estoy de nuevo aquí, la vida es una noria», reflexiona.

Sobre posibles proyectos alejados de la cadena, desvela que ha recibido «ofertas fuera de Mediaset muy suculentas. No lo puedo decir, están a la espera de ser contestadas», zanja.

Sofía triunfa también en el terreno personal. Con Kiko Jiménez conforma una de las parejas más mediáticas y no descartaría participar con él en un reality. «Siempre estamos en nuestro mejor momento. Aunque pasemos por rachas no tan felices, siempre estamos el uno para el otro».