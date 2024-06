Sola y nerviosa: Alejandra Rubio acude al hospital en su tercer mes de embarazo

Alejandra Rubio está en boca de todos desde que anunció junto a Carlo Costanzia y a golpe de exclusiva que esperaban un bebé, solo cinco meses después de confirmar su relación sentimental. El nombre de la nieta de María Teresa Campos ocupó durante días los primeros puestos de las listas de tendencias en redes sociales, sobre todo por las imágenes que trascendieron de ella durante unas vacaciones en Ibiza en las que aparecía fumando en pleno embarazo.

Fueron muchas las críticas que recibió por este mal hábito que puede provocar severos daños a ella y a su hijo, algo que seguramente le haya recordado el médico que ha visitado este martes. La hija de Terelu Campos ha visitado la Fundación Jiménez Díaz, muy probablemente para atender una cita en relación a su embarazo y a las pertinentes revisiones a las que todas las mujeres en estado de buena esperanza deben someterse. Ha llamado la atención que la joven ha acudido sola, sin la compañía de su pareja Carlo ni alguien de su familia.

Además, Rubio se ha mostrado especialmente nerviosa por la presencia de la prensa, cuyas preguntas sobre su embarazo y todas las polémicas en las que se ha visto envuelta desde que anunció que estaba encinta ha evitado responder. Eso sí, al salir del hospital ha dado las gracias muy amablemente a los reporteros por su interés y se ha limitado a indicar que "todo está bien", dejando claro que la revisión ha ido de maravilla.

Alejandra Rubio acude a una revisión de su embarazo tras su regreso a Madrid Europa Press

Algo más habladora se mostró su madre en su pasada intervención en "¡De viernes!", un paso al frente por que el que según "Espejo público" Terelu Campos se habría embolsado 200.000 euros, ¡incluso más que su hija por su exclusiva en "¡Hola!"!

Por lo visto, la exposición del embarazo de Alejandra Rubio no ha sentado muy bien a su padre, Alejandro Rubio. Terelu Campos y su ex siempre han mantenido una buena relación por el bien de la hija que tienen en común, pero los últimos pasos de la tertuliana no habrían sentado muy bien al empresario. "Es uno de sus momentos más complicados y distantes con Terelu. No está de acuerdo en cómo ella está monetizando el embarazo de su hija", ha indicado la periodista Laura Fa en el programa de Susanna Griso.

Tan discreto como siempre, Alejandro Rubio fue sorprendido por la prensa en plena calle y salió del paso respondiendo a las preguntas sobre el embarazo de su hija: "Me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella. Pero si ella es feliz, para mí es lo más importante. Tiene su edad y su capacidad para tomar sus propias decisiones, ¿no? Eso es así".