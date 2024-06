La traición a Carmen Borrego de su íntima Belén Ro por culpa del embarazo de Alejandra Rubio

El embarazo de Alejandra Rubio, fruto de su relación de cinco meses con Carlo Costanzia, está generando ríos de tinta y grandes dosis de polémica. Lo que podría ser motivo de felicidad para la familia, en realidad se está traduciendo en muchas críticas por la forma en la que están gestionando la llegada de la cigüeña. Por un lado, a Alejandra por vender la exclusiva al kiosco rosa cuando lleva meses pidiendo respeto a su intimidad y su deseo de llevar su romance con discreción. Después a Terelu Campos por desgranar cada detalle del embarazo y su reacción en un plató de televisión. Pero también Carmen Borrego se ha llevado lo suyo y es que ha sido criticada hasta el punto de que hasta íntimos amigos suyos le han dado la espalda. Son malos tiempos para las Campos y eso que se traen entre manos cosas buenas y tienen razones para sonreír. Nunca llueve a gusto de todos.

Carmen Borrego discutió amargamente con Antonio Montero cuando éste le recordó que la fama “no es un paseo por las nubes, con la fama se gana un dinero, como muy poca gente de este país. No te quejes. Si te molesta el rollo te vas de la tele. Así es la vida”, le recriminaba al ver cómo se quejaba de la atención mediática por el embarazo, cuando el clan lo está rentabilizando muy bien. La colaboradora estalló, lloró e incluso abandonó el plató. Pero su pataleta no le ha servido para ganarse el favor del público, pues incluso sus propios amigos le quitan la razón. Así ha sucedido con Belén Rodríguez, íntima de la familia Campos, que esta vez tiene que defender al fotógrafo al considerar que llevaba razón, frente a una equivocada Carmen.

“Se resisten a ser personajes, pero lo son. No lo digo de una manera peyorativo, pero tienen que entender que existe un antes y un después al vender tu vida íntima”, subrayó la periodista, dejando a un lado el cariño que tiene por María Teresa Campos y sus hijas. También por Alejandra Rubio, que está siguiendo los pasos de su familia y sacando rentabilidad económica a su popularidad vendiendo parcelas de su intimidad, lo que en sí conlleva unas consecuencias que deben asumir con igual talante que el correspondiente cheque: “Se ha convertido en personaje desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo con lo que le dijo Antonio Montero a Carmen Borrego. Yo creo que ella te pedirá disculpas”, reconocía la periodista en ‘Fiesta’ al analizar las imágenes del día anterior en ‘Así es la vida’.

Imágenes en las que se veía cómo Carmen Borrego estallaba una vez más en directo al verse entre la espada y la pared con su familia. No encuentra el equilibrio perfecto entre su faceta profesional como colaboradora y su papel íntimo como hermana y tía, lo que le puso en un aprieto y terminó a gritos y entre lágrimas: “¿No podéis entender que no pueda más? ¿Alguien puede entender que yo voy a terminar ingresada? Estoy hartísima”, se quejaba al verse superada por la presión, sin poder contener el llanto y protagonizando una espantada al más puro estilo ‘Sálvame’, yéndose del plató para no volver más. No sin antes dejar claro que ella no es un personaje público, pues se considera más una profesional de la televisión: “Dices que tengo que vivir de lo que pasa en mi familia, porque vives tú y no eres de mi familia. ¿Te queda claro? Y yo tengo que afrontar aquí todos los días cosas que no me gustaría afrontar. Cobrando o sin ello y ya está bien de cinismo. Porque tú y mucha gente quiere saber lo que piensa mi hermana del embarazo de Alejandra y lo que pienso yo de mi hijo y lo que pienso yo de lo que se me ha hecho. Y me lo preguntáis aquí todas las tardes, ya está bien de cinismo”.

Fue un momento muy tenso en el que ambas partes llevan su razón. Carmen Borrego defiende el derecho a descansar de tanta polémica que rodea a su familia, aunque se olvida que acudir a su puesto de trabajo le obliga a hablar de lo que le sucede en su vida personal. Al menos sí, si lo hace en otros medios previo pago. Algo que no siempre tiene en cuenta y desde hace años le granjea amargas polémicas e incómodos momentos como el que le hizo pasar a su compañero de programa: “Lo viví con desagrado. La verdad que cuando le sigo que no sufra, se lo digo de verdad. Yo a Carmen Borrego le tengo cariño. Ella lo sabe (…) El hecho de ser famosa te obliga a dar explicaciones de todo. De todo, todo no se puede dar. Estamos hablando de un nivel de intimidades que a la gente le cuesta entenderlo. La gente cree que no tienen límites de venderlo todo”, vuelve a destacar el paparazzi, pese a que le moleste a su amiga.