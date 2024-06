Alejandro Rubio, contrariado por el embarazo de su hija Alejandra: "Es demasiado joven para dar este paso"

El padre de Alejandra Rubio, Alejandro, opina que su hija "es demasiado joven para ser madre", y añade que "es lo que hay, que le vamos a hacer", una frase que demuestra su perplejidad ante el embarazo de la colaboradora televisiva de 24 años de edad.

En declaraciones a una reportera de Europa Press, Rubio reitera que "le he dicho a mi hija que es demasiado joven para dar este paso, pero si ella es feliz eso es lo que importa. Alejandra tiene su capacidad para tomar sus propias decisiones. Supongo que si su novio y ella han tomado esta decisión es porque lo habrán pensado mucho".

El conocía la noticia desde hace días, al igual que su ex esposa Terelu, pero manifiesta que "no he hablado con ella sobre el tema". Parece ser que la relación de amistad entre ambos no es tan fluida como antaño, y que mantienen poco contacto. Todo lo contrario que la existente con su hija, a la que adora y da todos los caprichos.

En los cinco meses de noviazgo de Alejandra con Carlo Costanzia se cree que el futuro abuelo no ha conocido al hijo de Mar Flores, algo que sí ha ocurrido en el caso de Terelu.

Los padres de la hoy embarazada se conocieron en el verano de 1997, y contrajeron matrimonio en marzo del siguiente año. Contra todo pronóstico, y con una hija en común, decidieron separarse cuatro años después. Con el paso del tiempo, la misma Terelu confesó que "me precipité en la ruptura, me pilló en un momento de vorágine de trabajo y no supe tener la paciencia necesaria para seguir adelante".

Curiosamente, a María Teresa Campos, según propia confesión, le dolió muchísimo la ruptura, porque consideraba que Alejandro era el marido ideal para su hija.