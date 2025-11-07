Kiko Rivera y Jessica Bueno: su reencuentro familiar por el cumpleaños de su hijo Fran

Fran Rivera Bueno, hijo de Kiko y Jessica, cumplió este miércoles 6 de noviembre 13 años. El primogénito del DJ y la modelo ha dejado atrás la niñez y su familia se volcó con el menor en esta fecha tan señalada para todos.

Celebración familiar

En este día tan especial para todos, Jessica Bueno, recién llegada de "Supervivientes: All Stars", organizó una velada íntima y familiar para celebrar el cumpleaños de su hijo Fran en su vivienda. Hasta el domicilio de la modelo se trasladó Kiko Rivera para acompañar a su hijo en su cumpleaños junto a sus hijas, Ana y Carlota, hermanas pequeñas de Fran.

Kiko Rivera De viernes

A su llegada, DJ pidió a la Prensa que respetaran a las menores con rostros serio, intentando proteger la intimidad de las hijas que tienen en común con Irene Rosales. "Están aquí mis niñas, por favor, ¿vale?", espetaba a los reporteros al ser preguntado por su inminente entrevista en "¡De Viernes!".

Entrevista bomba

Esta reunión familiar se produce tan solo unas horas antes de la entrevista del hijo de Isabel Pantoja en "¡De Viernes!". El DJ regresa a la televisión después de estar años alejado del foco mediático. En el avance, Kiko Rivera arroja nuevos detalles de su separación con Irene Rosales y sentencia a su madre. "La persona que más me ha decepcionado en estos años alejado de la tele es mi madre", declara el cantante. "No perdono que no haya sabido estar a la altura como abuela".