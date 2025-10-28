Polémica
Jota Peleteiro amenaza con demandas tras publicarse que ha puesto en adopción a sus perros
Un programa de televisión ha asegurado que el exfutbolista quería deshacerse de sus canes, pero el lo desmiente tajantemente y avisa con emprender acciones legales
Tras un tiempo alejado del foco, centrado en sus proyectos profesionales en países árabes y abrazando su nueva fe islámica, Jota Peleteiro volvió a copar titulares recientemente a consecuencia de su guerra mediática con Jessica Bueno, su exmujer y madre de sus dos hijos. El exfutbolista incluso intervino en un programa de televisión para sincerarse sobre aspectos muy delicados de su vida privada, una línea roja que hasta entonces no había cruzado.
Ahora, Peleteiro vuelve a situarse en el centro de la polémica, aunque por razones que nada tienen que ver con su enfrentamiento con Jessica Bueno. Una asociación de adopción de mascotas ha publicado la imagen de dos perros que estarían buscando una nueva familia. Algunos usuarios han asegurado que se trataba de los canes de Jota, y el programa “El tiempo justo” no solo se ha hecho eco de la información, sino que se ha puesto en contacto con él para contrastarla.
“Hola, ¿has puesto en adopción a tus perros?”, le ha preguntado Alexia Rivas por teléfono, a lo que Peleteiro ha contestado dubitativo: “Eh… Sí.”. En cuanto la colaboradora se ha identificado como periodista, el deportista ha cortado la comunicación, evitando compartir las razones por las que habría puesto en adopción a sus perros.
La controversia gira en torno a la supuesta irresponsabilidad de algunos dueños, en este caso Peleteiro, que se deshacen de sus mascotas ante el más mínimo inconveniente. En lo que respecta a sus perros, se trata de animales adultos, muy adaptados a su familia, que tendrían problemas a la hora de integrarse en una nueva unidad doméstica.
Las críticas contra Peleteiro se han dirigido en este sentido, pero a pesar de que él mismo ha confirmado a Rivas que ha puesto a sus perros en adopción, Jota ha emitido un comunicado en redes sociales para negarlo y, de paso, advertir con una demanda.
“Mis perros están en casa de mi amiga Olaya. Si no queréis una demanda por mentir sobre mi vida personal, ya podéis pedir disculpas inmediatamente. Públicamente (y esa foto la ha sacado [su amiga] para ganar algo de publicidad sin consentimiento en su casa)”, ha escrito Peleteiro junto a la imagen de sus perros, que por lo visto siguen formando parte de su familia.
