La emotiva felicitación de Irene Rosales al hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno: "El mejor hermano mayor que mis princesas pueden tener"

Kiko Rivera y Jessica Bueno están hoy de celebración. Su hijo Fran cumple 13 años este jueves 6 de noviembre y toda la familia se ha volcado en el menor en esta fecha tan señada. Uno de los primeros en felicitar al primer nieto de Isabel Pantoja ha sido su padre. "Feliz día, hijo. 13 años ya, eres todo un hombrecito", ha escrito el DJ en Instagram.

Las palabras de Irene Rosales

A pesar de su ruptura matrimonial, Irene Rosales también ha tenido un bonito detalle con el hijo mayor de Kiko, su exmarido, y Jessica Bueno. Junto a una fotografía de ambos, la andaluza le ha dedicado unas emotivas palabras al menor. "Feliz cumpleaños al niño más noble y bueno de este mundo. Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor que mis princesas pueden tener", ha escrito Rosales en Instagram.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

En los más de 10 años de relación de Kiko e Irene, la televisiva siempre trató a Fran, el primogénito del DJ, como a su hijo. "Siempre he querido que tenga relación con su padre e Irene es como si fuese otra madre para mi hijo, lo quiere mucho", declaró Jessica Bueno en "GH VIP" sobre la ya exmujer de Kiko.

La última en felicitar a Fran ha sido Anabel Pantoja. Junto a una fotografía con su hija Alma y los tres hijos de Kiko, la influencer ha escrito: "Hoy el príncipe de la casa se convierte en un señor. Feliz cumpleaños, Francisco".

Buena relación

Kiko e Irene confirmaban su separación a finales del mes de agosto. Dos meses después, la andaluza ya ha rehecho su vida al lado de Guillermo, un joven empresario sevillano que le ha devuelto la ilusión en el amor. A pesar de haber tomado caminos, ambos siempre estarán unidos por sus hijas. Mañana se sentará el DJ en el plató de "¡De Viernes!" y concederá su primera entrevista en televisión después de su ruptura con Irene. ¿Arrojará nuevos datos de su separación?