Las polémicas "paternidades" de Bertín Osborne

La próxima paternidad de Bertín Osborne, a los 69 años, junto a Gabriela Guillén, sigue siendo noticia. De un lado, porque en un breve espacio de tiempo el cantante no solo se convertirá en padre de nuevo, sino también en abuelo, ya que la tercera de las hijas que tuvo con Sandra Domecq, Claudia, está embarazada. La coach dará a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con José Entrecanales. Y, de otro, por las recientes declaraciones de Gabriela Guillén a una revista del corazón. «Es un niño que no es buscado. Ha sido un accidente que le puede pasar a cualquier pareja. No estoy enamorado de Gabriela», dijo el presentador de «Mi casa es la tuya» al conocerse la noticia del embarazo. Además, en unas desafortunadas declaraciones, aseguraba que se quedó «flipado» al saberlo pero que pensaba hacerse cargo de todo lo que necesite el bebé.

Guillén, asimismo, ha dado algún detalle más y asegura que Bertín se quedó en «shock» al hacerse ella la prueba y confirmar su estado de buena esperanza. La masajista ya ha elegido el nombre del bebé sin contar con el cantante porque «es mi hijo», dejando entrever que su relación con el artista no es buena. Un distanciamiento que se produce, según Gabriela, «desde que ha comunicado a su familia que va a ser padre». Las hijas de Osborne, Eugenia,Alejandra y Claudia, han declinado hacer declaraciones al respecto, aunque sí afirman que estarán al lado de su padre apoyándole en todo lo que necesite. Fabiola Martínez, su ex y madre de sus dos hijos menores, Kike y Carlos, simplemente le ha deseado que sea «feliz».

Chabeli Navarro Instagram

Pero, por si fuera poco, vuelve a la palestra Isabel, «Chabeli», Navarro, quien mantuvo una relación con el cantante. La sevillana revela, en una entrevista exclusiva a otra revista del corazón, que se quedó embarazada de Bertín Osborne durante la relación que mantuvo con él hace dos años. «Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui», afirma sobre el estado de la actual «no pareja» de Osborne. Navarro, que se hizo famosa tras su participación en «Mujeres y hombres y viceversa» y «Perdidos en la Tribu» comenta que entonces se vio sola, «me sentía juzgada y tuve miedo».

Además, el presentador le planteó a Gabriela Guillén la posibilidad de seguir adelante con el embarazo o interrumpirlo, lo mismo que hizo con Chabeli. El cantante no se creyó que estuviera embarazada en un primer momento y llegó a pedir una cita en una clínica para corroborarlo. Luego le ofreció la opción de abortar. Ella lo hizo. Unas acusaciones que Bertín niega y que ha comunicado que tomará acciones legales contra Navarro.