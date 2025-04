La sorpresiva cláusula religiosa que incluye Terelu en sus contratos

Es una cláusula innegociable, Terelu la incluye en todos sus contratos y no los firma si no la aceptan. Se trata de una petición que no admite rechazo. Exactamente, la tertuliana televisiva exige no trabajar durante la Semana Santa. Y lo justifica con un "desde hace muchos años, cortó mi vida. Yo he llegado a poner en contrato que no trabajo en estas fechas, necesito estar en Málaga. Es cierto que en los últimos años ha sido más complicado. Necesito mis raíces, mi gente, mi sentimiento cofrade ha ido en aumento con el paso de los años. Mi unión viene de cuando me casé y no me quedaba embarazada. Entonces, hubo un año que, desde el taller de costuras de mi amigo Mario Blanca, le pedí a mi Cristo de Él Cautivo que me ayudara".

Terelu Campos y el Cautivo de Málaga Gtres

En aquel momento prometió que no faltaría ninguna Semana Santa a las procesiones malagueñas de estas fechas. Al cumplir su sueño de ser madre es fiel a la promesa que hizo en su día, un fervor religioso que ha transmitido a su hija Alejandra, como demostraron estos días al asistir con devoción al paso de su Cristo por las calles de la capital andaluza.

Además, Alejandra se llevó con ella a su pareja sentimental, Carlo Costanzia, que se estrenaba en estas lides.

La estupenda relación de la hija de María Teresa Campos con su yerno es más que evidente. Han congeniado muy bien y se llevan de maravilla. Terelu está como loca con su nieto y le visita siempre que puede.

Hubo un momento en el que se llegó a publicar que Carlo y su suegra habían tenido un pequeño encontronazo porque el italiano consideraba que la madre de su novia se entrometía demasiado en su vida de pareja, pero las aguas volvieron a su cauce y hoy mantienen una bonita amistad.