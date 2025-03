El plan de Terelu Campos tras finalizar "Supervivientes": rodeada de amigos, sin su familia y con un fuerte deseo

Terelu Campos ya está en España. Después de 18 días en Honduras, el fichaje estrella de la edición decidió poner fin a su aventura de supervivencia. A pesar de la brevedad de su concurso, la televisiva ha regresado a Madrid con la cabeza alta y muy orgullosa de haber superado algunos de sus miedos más primarios.

Un bonito reencuentro

Al entrar a plató, Terelu Campos se reencontró con su hija Alejandra, su hermana Carmen y José Carlos Bernal. Además de sus familiares más cercanos, la hija de María Teresa Campos fue recibida por su círculo de amistades, que no dudaron en trasladarse desde diferentes parte del país para sorprender a la televisiva en Mediaset. Una de ellas fue su amiga Concha, una de las grandes sorpresas de Terelu de la noche.

Terelu Campos sobre el nuevo rostro de Paola Olmedo: "No he visto a esta mujer en mi vida" Europa Press

Durante su primera intervención, Terelu Campos también reaccionó en directo a la nueva cara de Paola Olmedo, a la que no reconoció de primeras tras su complicada cirugía mandibular. "Yo no la he visto, yo no sé quién es esa señora", exclamaba la madre de Alejandra Rubio al ver una imagen de la ex de su sobrino José María. "No la conozco. Yo no he visto a esa mujer en mi vida".

El primer plan de Terelu Campos tras "Supervivientes"

Al finalizar la gala, el clan Campos abandonó Mediaset. La primera en salir fue Carmen Borrego junto a José Carlos Bernal. Con rostros serio, la hermana de Terelu se fue de Telecinco sin dar declaraciones a la prensa. Alejandra Rubio fue la segunda en salir. En solitario, se cogió un taxi para regresar a su hogar junto a su bebé y Carlo Costanzia. La estrella de la noche, totalmente emocionada y acompañada por sus amigos, sí atendió a la prensa y desveló que descansar iba a ser primer plan tras finalizar su aventura en "Supervivientes". "¡Mi hija vamos... y tengo ganas de ver a mi nieto", expresó Terelu, añadiendo que "estoy muy cansada, pero feliz de estar aquí y feliz de haber ido".