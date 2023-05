La reacción de Jesulín de Ubrique a los ataques de Belén Esteban después de ser tachado de "mal padre" y "desgraciado"

La cosa está que arde. Después de una larga tregua, Belén Esteban y Jesulín de Ubrique han vuelto a declararse la guerra mediática y se han convertido de nuevo en los protagonistas de la crónica social patria. El enfrentamiento entre la colaboradora de 'Sálvame' y el torero se encuentra en su momento más álgido de tensión después de que la de San Blas estallase públicamente sobre el padre de su hija y diese unas polémicas declaraciones sobre el marido de María José Campanario en su programa de cabecera. El regreso a los platós de Jesulín de Ubrique ha desatado la furia de Belén Esteban y ha caído la noticia como un jarro de agua fría en su familia, acusando al torero de no preocuparse de su hija Andrea en todos estos últimos años.

Jesulín de Ubrique Gtres

La colaboradora de 'Sálvame' volvió a recordarle en directo que, aunque otros digan que no, el torero tiene 4 hijos. "Es tu hija, ¡tuya! Aunque la de la cartita diga que no", dijo la de Paracuellos, refiriéndose a que María José Campanario, en una publicación insinuó que Andrea Janeiro era hija fruto de una infidelidad de Belén Esteban al diestro. A pesar de que su primogénita le ha pedido que no entrase en una otra guerra mediática con su padre, la televisiva ha estallado y ha tachado al hijo de Carmen Bazán de "desgraciado", asegurando que el verdadero padre de Andrea había sido su marido Miguel a lo largo de todo este tiempo. "Vende una felicidad que no tiene. En vez de tres hijos son cuatro y es muy injusto. Hay algunos que no tienen oficio ni beneficio (refiriéndose a Julia Janeiro) y se les da todo y hay una que tiene una carrera con matrícula de honor y no se le da nada", dijo enfurecida.

Tras estas polémicas declaraciones de Belén Esteban por la tarde en 'Sálvame', Jesulín se sentó en 'El Hormiguero' para dar una de sus entrevistas más esperadas. El torero no se pronunció en ningún momento sobre cuestiones familiares y decidió hacer caso omiso a cualquier guerra mediática. Al terminar su visita el espacio de Antena 3, el diestro tuvo que enfrentarse a la prensa que le esperaba en busca de una respuesta a las hirientes palabras que le había dedicado la de Paracuellos, pero el marido de María José Campanario solo pudo reírse al ser preguntado sobre el asunto. Una reacción que, seguramente, no haya sentado nada bien a la televisiva y que podría haber avivado más el fuego entre ambos. ¿Volverá Belén Esteban a la carga tras lo ocurrido?