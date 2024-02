La surrealista primera imagen de Genoveva Casanova, 133 días después del escándalo

Han pasado exactamente 133 días desde que Genoveva Casanova desapareciese del mapa y nunca más su volviese a saber de ella. Es cierto que han sido muchas las informaciones de estos meses que le han situado en San Sebastián, Andorra, Londres, Madrid, México, Andalucía… pero no había pruebas gráficas que lo confirmasen. Hasta ahora. Ha sido justo después de anunciarse que se suma al elenco de ‘El Desafío’ junto a Victoria Federica Marichalar, cuando se ha podido ver por primera vez a la mejor amiga de Federico de Dinamarca hasta que la polémica de sus fotos perturbase su tranquilidad y dificultasen sus movimientos. Eso sí, afirmar que “se le ha visto” quizá sea mucho decir, porque habrá que creerse que efectivamente es la persona que corre oculta bajo capas de ropa para que su rostro no sea retratado.

Las primeras fotografías de Genoveva Casanova tras el escándalo han llegado con mucha sorna en las redes sociales. Ha sido este mismo jueves 29 de febrero cuando no ha podido evitar que las cámaras reparasen en ella. Se encontraba en el plató de Antena 3 en el que ya se ha comenzado a grabar ‘El Desafío’ y cuando se disponía a abandonar el set de rodaje se ha producido tan peculiar estampa. Una actitud para protegerse de miradas indiscretas que no todos han entendido y que ya le ha generado amargas críticas, como Gema López, que ha llegado a decir que le “parece ridícula. Así he visto a muchas salir de la cárcel”.

También los hay que mantienen que esta forma de actuar frente a la prensa es una estrategia para elevar su caché. Otros que podría tratarse de una cláusula del programa para acrecentar el interés por verla por primera vez, directamente en acción en plató. Este punto es el que defiende Lydia Lozano, que ha sido especialmente dura al criticar a Genoveva Casanova: “No tengo palabras, no tengo palabras, poca vergüenza, qué poca vergüenza”, decía escandalizada al ver las imágenes de la amiga de Federico de Dinamarca huyendo de los flashes oculta bajo un fular, encogida y protegida por el equipo de su nueva aventura televisiva.

No se quedó aquí la colaboradora de ‘Mañaneros’, programa de TVE de Jaime Cantizano: “Si es que ya se sabe, pero qué nos van a contar a ti y a mí, y a este cámara maravilloso, qué nos van a contar. Cuanto más te encierras, más vales. Y le habrán dicho hasta que empiecen las grabaciones, tú calladita en tu casa y ni mú. Ahora tendrá que hacer una rueda de prensa. Y seguro que le dice a la productora que no le pregunten por el rey de Dinamarca. No, hombre, no. Genoveva Casanova, que aquí nos conocemos todos, ¿eh?”, sentenciaba.