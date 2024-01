Federico de Dinamarca revela en qué punto está su relación actual con Mary Donaldson

"Palabra rey", el libro de Federico X, salió a la luz el mismo día que se anunció la abdicación de la reina Margarita II. En el realiza confesiones sobre su vida que no han pasado inadvertidas. Líder de ventas desde su llegada a las librerías, este relato cuenta con el apoyo de la casa real. De hecho, desde las redes sociales de la institución se le da la publicidad y se explica que en él "Su Majestad comparte sus pensamientos y consideraciones sobre la monarquía". "Ahora soy la persona que soy. Haré todo lo que esté en mi mano para cumplir como rey de Dinamarca", añaden desde su perfil de Instagram.

Entre otras confesiones, Federico X confiesa que está en un "punto estable" con Mary Donaldson. Unas palabras que sorprenden tras el bombazo que supusieron las fotos del entonces príncipe con Genoveva Casanova, en Madrid. En el libro además la describe tanto a nivel personal como a nivel laboral. En su testimonio deja claro el buen tándem que hacen."Mary es mi compañera y mi compañera de ala, por usar una expresión de piloto, y tenemos una súper dinámica", expresa. Pero no solo eso, también dice de ella que es "una mujer de su tiempo" que no tiene miedo de desafiarle.

Sobre la educación y su formación para ser rey, Federico cuenta en el libro que a pesar de que tuvieran unas pautas a seguir, la vida le ha hecho aprender y cambiar. "Mi padre era muy patriarcal e intentó transmitir ese modelo a sus dos hijos", dice sobre el príncipe Henrik. "Sin embargo, he aprendido mucho al tener una esposa que, de vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo razón, y que mis palabras no son ciertas automáticamente solo porque soy el hombre de la casa". Dejando claro que la infidelidad nunca ha entrado en sus planes, el rey de Dinamarca también dice que está completamente feliz con su vida. "Me encanta el matrimonio, mi mujer, nuestros hijos y toda la felicidad que surge de las personas que consiguen permanecer juntas y perseverar", cuenta ahora. Unas declaraciones un tanto polémica tras su supuesto "affaire" con Genoveva Casanova.