"El desafío" de Genoveva Casanova enfurece a Lydia Lozano: "¡Qué poca vergüenza!"

“El desafío” sorprenderá en su próxima edición con dos fichajes inesperados. Primero, el de Victoria Federica de Marichalar, que se convertirá en la más próxima al trono en la línea de sucesión -ocupa el quinto lugar- en dar el salto a la pequeña pantalla. Pero la participación de Genoveva Casanova ha resultado igual de sorprendente, teniendo en cuenta que lleva meses alejada de la opinión pública, a la espera de que se disperse el escándalo que generaron sus fotografías junto a Federico de Dinamarca.

La mexicana ha huído de la prensa y desde su círculo íntimo se ha criticado la presión mediática que ha tenido que soportar en los últimos meses. Su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, incluso aseguró que la polémica había pasado factura a su salud, muy delicada desde que sufrió una embolia pulmonar el verano pasado.

Por eso, hay quien no entiende la decisión de Genoveva Casanova de volver a dirigir hacia ella el foco del que huía hace solo unas semanas. En este sentido, Lydia Lozano no ha podido evitar cargar contra la mexicana, a quien exige explicaciones por el rechazo a una prensa que ahora parece abrazar. "¡Qué poca vergüenza! Ha estado escondida, fatal de su enfermedad, diciendo que los periodistas somos lo peor…Y ahora se va a 'El desafío'. Pues tendrá que hacer una rueda de prensa, porque no puede llegar ahora diciendo que no quiere nada con la prensa", ha espetado la periodista.

Lydia Lozano 'Mañaneros'

Lozano está indignada y considera que la desaparición mediática de Genoveva Casanova ha obedecido solo a una estrategia para inflar su caché a la hora de participar en el programa. "Se os ve venir tanto… Porque cuánto más escondida estás, más vales. A los que llevamos toda la vida en la calle y haciendo platós no nos engañáis. ¡Qué poca vergüenza!", insiste la tertuliana.

Además, en un arranque de sinceridad, Lydia Lozano deja caer que la relación entre Bárbara Mirjan, la actual pareja de Cayetano Martínez de Irujo, y Genoveva Casanova no es tan buena como se ha querido hacer creer en los últimos días. La periodista asegura que todos los convocados a la presentación del libro del jinete, "De Cayetana a Cayetano", fueron testigos de las tensiones evidentes entre las dos mujeres. "Ahí hubo muchas movidas cuando iba Genoveva, porque en una presentación de tu libro, ¿qué hace tu ex?", revela la que fuera colaboradora de "Sálvame".

Lo cierto es que, en este sentido, se debe mencionar que las últimas informaciones publicadas sugieren que el fichaje de Genoveva Casanova por "El desafío" se cerró antes de que se publicaran sus fotografías con Federico de Dinamarca. La mexicana ya participó en ediciones anteriores de "Mask Singer", otro programa de Antena 3, lo que facilitó su incorporación a otro formato de la casa, con independencia de la polémica que le llegó meses después.