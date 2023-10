Susanna Griso nos cuela en su camerino: el detalle que enloquece a sus fans

Susanna Griso está disfrutando del trono de las mañanas, ante la ausencia de su principal competidora, Ana Rosa Quintana. Desde ‘Espejo Público’ informa cada mañana en Antena 3, lo que le hace sentir el plató casi como su propia casa. Pero si hay un lugar en el que se siente especialmente cómoda cuando acude a trabajar, ese es su camerino. Un rincón privado al que muy pocos tienen acceso, a no ser que la propia presentadora te invite a entrar. Y eso es precisamente lo que ha hecho ahora a través de sus redes sociales, permitiéndonos echar un vistazo detallado a todo lo que esconde su espacio seguro, allá donde acude para ponerse guapa, pero también para descansar. Pero hay algo que ha hecho las mieles de sus seguidores…

Lo primero que han pensado muchos de sus fans al colarse en su camerino es si realmente se trata de un camerino, pues parece más un vestidor. Un detalle que ha llamado poderosamente la atención entre sus casi 170.000 seguidores de Instagram, a quienes la presentadora quería acercarle una nueva línea de productos de cosmética a modo de campaña publicitaria en redes. Para ello, Susanna Griso aparece sentada sobre el gran tocador blanco mirando a cámara sonriente, dejando a su espalda el impresionante espejo que corona la estancia. Algo que nos permite ver qué hay también al otro lado de la habitación.

Los ojos se iban irremediablemente al fondo, donde descansan decenas de zapatos de todos los colores, alturas y hormas. Su exclusivo zapatero ha despertado la curiosidad de muchas y las envidias de no pocas de sus seguidores, que sueñan con ser propietarias de ese rincón tan preciado de su camerino. Un espacio con el que sueñan las amantes del estilismo de la presentadora, que ya reconoció en una entrevista para Antena 3 el motivo por el que su camerino está siempre lleno de ropa y zapatos: “Normalmente la estilista me prepara dos o tres cambios diferentes por si me apetece un color más que otro o falda más que pantalones”, decía la presentadora, que utiliza su camerino también para las pruebas de estilismo.

Story de Susanna Griso Instagram

Además, en la imagen que están disfrutando tanto los seguidores de Susanna Griso también muestra otros detalles de su lugar privado en el trabajo. El camerino de la presentadora cuenta, además, con un armario donde poder guardar sus pertenencias, así como una zona de relax compuesta por un sencillo sofá y una mesa baja en la que tomar el café antes de dar comienzo un nuevo día en ‘Espejo Público’. Algo que seguro ahora hace con ilusión renovada, viendo cómo la audiencia respalda su trabajo con muy buenas cifras de share.