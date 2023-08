Los planes ya iniciados de Edwin Arrieta para vivir con Daniel Sancho en Madrid

Desde que se conociese el impactante asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho se ha hablado mucho, muchísimo, de su relación. Sobre el tapete informativo se han desgranado los motivos que habrían empujado al hijo de Rodolfo Sancho a cometer tan atroz crimen. Desde un primer momento, el propio joven aseguró ser "rehén" del cirujano colombiano y que se vio obligado a quitarle la vida y descuartizarle en 14 partes, que después fueron diseminadas por la isla y el mar, porque le tenía amenazado. Por eso habría premeditado el asesinato, comprando todo lo necesario para llevarlo a cabo, aunque incluso este punto se está poniendo ahora en entredicho. Pero lo que aún sigue siendo un misterio es el vínculo real que les unía.

Se ha comentado su vínculo profesional, en el que incluso Edwin Arrieta llegó a invertir 10.000 euros y realizar otros pagos a Daniel Sancho para montar su restaurante. Sin embargo, poco a poco estos detalles se vieron enturbiados con la confirmación de que existían relaciones sexuales de por medio a lo largo del año en el que se conocen. Los límites de su relación profesional y amorosa se desdibujan, más ahora que un amigo íntimo de la víctima ha roto su silencio. Lo hace para hablar del romance y los planes de futuro de la pareja, los cuales pasaban incluso por compartir una vida juntos es España, siempre según la fuente consultada por ‘Fiesta del verano’.

Este programa de Telecinco ha contado con el testimonio de Carlos Zuleta, una persona muy cercana a Edwin Arrieta, un amigo íntimo. Tanto, que incluso le habló abiertamente de Daniel: “Edwin dice a sus amigos que existe un chico que se llama Daniel con el que mantiene una relación oculta y que su intención era formalizarla como pareja de hecho”, asegura. Pero sus afirmaciones van mucho más allá, pues no solo mantiene que el cirujano quería dar un paso más al frente para consolidar su relación con el chef, sino además que tendría ya los trámites iniciados.

“Yo hablé con Edwin unas semanas antes de su asesinato por el bautizo de mi hija y me contó que tenía pensado mudarse a vivir allí, primero a Barcelona, de hecho, ya estaba mirando un apartamento para comprar allá”, afirma este amigo del colombiano. Una persona que sabía lo ilusionado que estaba el cirujano con Daniel Sancho, por la relación que mantenían y por la que estaba dispuesto a apostarlo todo, incluso cambiando su residencia. Aquí, en su nueva vida en España, tenía pensado abrir dos clínicas, una en Madrid y la otra en la Ciudad Condal.

“Todo esto me lo contó en mayo. Creo que en España hay una ley que, por inversión, puedes adquirir una visa de inversionista como pasa en Estados Unidos”, llega a añadir como dato de que habló con Edwin de sus firmes planes de establecer su residencia cerca de Daniel Santo. “La relación que tenía era más que una amistad”, sentencia con rotundidad.

Sin embargo, Carmen, la portavoz y abogada contratada por la familia de Daniel Sancho para tratar estos delicados asuntos con los medios ha querido poner en duda este testimonio. “Yo no me lo creo, aunque sea posible que sea así. Estamos oyendo la versión de alguien de Edwin, habría que ver qué dicen los amigos de Daniel. Si vas a formalizar una relación como pareja de hecho, se lo comentarías a alguien más, digo yo. No te lo callas, yo esto lo dejo entre paréntesis”, se limitaba. “Desde luego la concepción que tenían de la relación Daniel y Edwin eran distintas. Sigo pensando que hay que conocer más extremos y no ser tan simplista diciendo y reconociendo que esto es lo veraz. Está claro que hay unas amenazas y que aquí hay algo más oscuro y más turbio. Estoy segura de que estaba acompañado”, asegura Balfagón.